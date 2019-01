'El reino' conquista a la prensa cinematográfica y arrasa en los Premios Feroz 2019

El gamberrismo y el discurso ácido han protagonizado la gala de los Premios Feroz 2019. Conducidos por la actriz Ingrid García-Jonsson, los galardones se han caracterizado por hablar sin tapujos ni pelos en la lengua sobre la industria cinematográfica, la política y el periodismo. Sin embargo, si algo hay que destacar sobre la antesala de los Goya es quiénes fueron los absolutos triunfadores. Las quinielas no fallaron y los que más nominaciones cosechaban se apoderaron de la noche. 'El reino', 'Arde Madrid', 'Fariña' y, en concreto la actriz Anna Castillo, fueron los más 'feroces'.

La maestra de ceremonias ha reivindicado la crítica a través del humor. Ya en sus primeros minutos sobre el escenario, la actriz demostró que no se iba a casar con nadie. Comenzó con duras críticas a Leticia Dolera por supuestamente no contratar a otra actriz por estar embarazada. "Cumplo el requisito más importante, no estoy embarazada, por si luego quieres hacerme el casting", dijo Jonsson a Dolera. La acogida de las críticas fue de menos a más y los asistentes, aunque al principio un poco reticentes, pronto conectaron con el humor de la presentadora.

También hubo crítica a periodistas y la cultura establecida del 'clickbait', a las tramas corruptas protagonizadas por "los políticos que intentan salvarse el culo como sea" -parte de la trama de la película 'El reino'-, o alusiones al último trabajo de José Luis Cuerda, 'Tiempo después' y un "nos ha enseñado que en el año 9177 seguirá habiendo siete protagonistas masculinos por cada uno femenino".

La noche era del cine. Las estatuillas se repartieron entre varias películas y series, aunque sí es cierto que hubo quienes arrasaron.

El actor Pedro Casablanc y la actriz Paz Vega entregaron los platos fuertes de la noche. La malagueña anunció quién terminaba de coronarse como la vencedora de la noche con el galardón a Mejor película dramática. Sería el filme de Rodrigo Sorogoyen, 'El reino', con un total de cinco galardones de los 10 a los que estaba nominado. Vega también entregó el galardón a Mejor comedia, que fue para 'Campeones'. El filme de Javier Fesser solo logró una estatuilla, muy lejos de su triunfo en los Forqué.

El 'thriller' político de Sorogoyen se ha hecho, además, con los premios a Mejor actor protagonista (Antonio de la Torre); Mejor dirección; Mejor actor de reparto (Luis Zahera); y Mejor guion, del propio Sorogoyen junto a Isabel Peña.

Por su parte, en el caso de la televisión, ha habido dos series que han logrado el mismo número de reconocimientos: 'Arde Madrid' -que contaba con siete nominaciones- y 'Fariña', con un pleno en sus tres nominaciones.

En el caso de 'Arde Madrid' y 'Fariña', la producción creada por Paco León ha conseguido los galardones a Mejor serie de comedia; Mejor actriz protagonista (Inma Cuesta); y Mejor actriz de reparto para Anna Castillo. Por su parte, 'Fariña' ha logrado las estatuillas a Mejor serie de drama; Mejor actor protagonista (Javier Rey); y Mejor actor de reparto (Antonio Durán 'Morris').

Al mismo tiempo, hay que destacar que la prensa ha distinguido a la actriz Anna Castillo debía llevarse los dos premios a los que estaba nominada. Castillo se hizo con las categorías de Mejor actriz de reparto tanto en cine, con 'Viaje al cuarto de una madre', como en series, por la ya mencionada 'Arde Madrid'.

Asimismo, el filme 'Quién te cantará', dirigido por Carlos Vermut y protagonizado por Najwa Nimri y Eva Llorach, se hizo con cuatro de las ocho estatuillas a las que optaba.

Feminismo, gordofobia y el Fary

También hubo discursos de los galardonados, en los que no hubo puntada sin hilo. Unos más serios, otros asépticos, otros más gamberros, pero siempre con una naturalidad palpable.

El actor Luis Zahera, de 'Fariña', celebró el premio asegurando que compraron el galardón. "Como buenos gallegos lo pagamos en cocaína", bromeó.

Somos lesbianas, somos gitanas, somos payos, somos padres y madres, somos personas con discapacidad..." María Guerra

También destacaron las palabras de Brays Efe -protagonista de 'Paquita Salas'-, que aprovechó su intervención para reivindicar más papeles para gordos. "Soy el gordo de 'Tu cara me suena'. No sé cómo me las apaño, da igual que haga de Sara Montiel o de Julio Iglesias, siempre os parece que lo está haciendo Falete", comenzó su discurso el actor. "Es porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos gordos. Decidme una serie en la que un gordo sea protagonista y no por ser gordo", invitó a reflexionar.

De la mano de Inma Cuesta llegó uno de los discursos más aplaudidos. Gracias a su papel en la crítica cómica al franquismo, 'Arde Madrid', ha podido homenajear, afirmó, a "las mujeres que vivieron a la sombra. A las madres, abuelas, madres solteras, mujeres sin hijos", señaló. "Para que nunca más nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer", añadió.

Por su parte, la presidenta de los Feroz, María Guerra, quiso señalar que son necesarias "más mujeres, más mujeres gordas, mayores. Queremos directoras, guionistas". "Nos da miedo que haya un retroceso por Vox y compañía, la lucha sigue y el Fary vive", aseguró. "Somos lesbianas, somos gitanas, somos payos, somos padres y madres, somos personas con discapacidad y están en el cine", concluyó.

Lágrimas para Cuerda

La emoción se apoderó de los asistentes en el momento en el que José Luis Cuerda recibía el Feroz de honor de la mano de Amenábar. Con Nawja Nimri emocionada a la cabeza, un abarrotado Bilbao Arena rompió en aplausos para homenajear a uno de los directores más carismáticos de la filmografía española. Cuerda devolvió el cariño a los espectadores: "Es un honor que podamos hacer esto con audiencia".

Con el público en pie aplaudiendo a la conductora de los Feroz terminó la gala de los premios de la prensa cinematográfica. Una sexta edición, que como auguró su presidenta a 'Vozpópuli', no iba a pasar "inadvertida". Un vaticinio que se ha cumplido gracias a poner el humor al servicio de la crítica.