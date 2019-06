Bruce Springsteen se inspira en el pop californiano en su nuevo disco, 'Western Stars'

Noches en soledad, alcohol, carreteras, las rutas del viejo Oeste y un coche para poder transitarlas, sin prisas. Eso transmite el nuevo disco del Boss, Bruce Springsteen, Western Stars (Columbia Records y Sony Music), que sale este viernes 14 de junio. Han pasado cinco años desde que el de Long Branch (Nueva Jersey, EEUU) lanzó el último trabajo de estudio, High Hopes.

Springsteen, ya sin su E-Street Band y más que curtido en la profesión -cumple 70 años el próximo septiembre y ya cuenta con más de medio siglo de carrera-, sacó el primer adelanto de este álbum el pasado 28 de abril.

El single Hello Sunshine, en el que se cantan cosas como "ya sabes cómo me han gustado siempre esas ciudades solitarias donde no hay nadie", ya cuenta con más de dos millones y medio de reproducciones en plataformas streaming.

Con letras, acordes y melodías que recuerdan al pop californiano de las décadas de los 60 y 70, según el mismo Boss aseguró, Springsteen ha grabado su decimonoveno disco en su casa de Nueva Jersey, pero también ha contado con sesiones adicionales en el Estado de California y en la ciudad de Nueva York.

En esta ocasión ni suenan tanto las guitarras ni aparece la rebeldía y canallismo que caracterizan a Springsteen, quizá una de las razones por las que, de momento, entre la crítica no ha terminado de cuajar este último trabajo. Es un álbum más tranquilo y pausado, sin sobresaltos, más country y sin demasiados elementos destacables.

Este último disco del de New Jersey tuvo algún que otro percance desde que se fraguó, ha ido viéndose envuelto en continuo retrasos de publicación, algo que quizá ha acentuado aún más entre sus seguidores y la crítica musical las ganas de conocer cómo sería este Western Stars.

Trece nuevas canciones

El artista, que se ha hecho con hasta el momento 20 Premios Grammy -los más relevantes del cuarto arte-, quiso explicar más acerca de este nuevo trabajo en el también tema del disco Tucson Train, estrenado junto a un videoclip en blanco y negro el pasado día 30 de mayo.

"Luchamos por nada, luchamos hasta que no quedó nada, he tirado de esa nada mucho tiempo, ahora tiro de mi carné de conducir y paso los días manejando esta grúa", dice en uno de los cortes del tema.

El disco lo componen un total de 13 canciones. Las guitarras y el pedal steel aunque habituales, pasan a un segundo lugar para dejar protagonismo a nuevos instrumentos como la celesta, el Moog y el órgano.

Los nuevos temas de Springsteen son: Hitch Hikin', The Wayfarer, Tucson Train, Western Stars, Sleepy Joe's Cafe, Drive Fast (The Stuntman), Chasin' Wild Horses, Sundown, Somewhere North of Nashville, Stones, There Goes My Miracle, Hello Sunshine y Moonlight Motel.

Es un disco en su totalidad escrito por el creador de himnos como Streets of Philadelphia, Born to run o Born in the USA. Es un regreso al pasado, según el propio Springsteen, a sus "canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico", ha dicho. Para él y seguro que para muchos, "es una joya de disco" y "un milagro".