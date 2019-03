Muere Keith Flint, cantante de The Prodigy, a los 49 años

El cantante de The Prodigy, Keith Flint, ha muerto este lunes a los 49 años. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado en su casa de la localidad inglesa de Dunmow (Essex, Reino Unido).

Según informan diarios británicos como 'The Independent' y 'Metro', la policía está todavía en el lugar de los hechos, aunque su muerte no se está tratando como sospechosa.

"Recibimos una llamada preocupada por el bienestar de un hombre en una dirección en Brook Hill a eso de las 8:10 de la mañana", relata un portavoz de la policía de Essex a 'The Sun'.

"Al llegar, un hombre de 49 años fue declarado muerto en el lugar. Sus familiares han sido informados", ha añadido este mismo portavoz.

Flint iba de la mano de lo siniestro, lo excéntrico y lo psicodélico. Estos adjetivos eran señas de su música y muestra clara de ello son sus videoclips.

En 'Firestarter', todo en blanco y negro, una bandera de Estados Unidos en su sudadera y una mirada penetrante y terrorífica, se observa la esencia de los géneros que caracterizan al grupo: rave, techno, big beat, jungle, hardcore techno y rock electrónico.

El británico compartía banda con el compositor y teclista Liam Howlett y el master of ceremony (maestro de ceremonias) y vocalista Maxim.

Siete álbumes de estudio

La banda cuenta con siete álbumes de estudio y uno en directo, el último del pasado 2018, 'No Tourists'.

Originalmente, Flint era el bailarín de The Prodigy. No sería hasta el año 1996 cuando aparecería como cantante con el sencillo 'Firestarter'.

Un año después, con 'The Fat of the Land', la voz de Flint comenzó a ganar protagonismo.

Ahora, la policía continúa investigando cuáles han sido las cusas de la muerte del artista.