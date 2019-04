Mick Jagger será operado del corazón esta semana

La voz de The Rolling Stones, Mick Jagger, de 75 años, será operado del corazón en Nueva York esta semana para remplazar una válvula dañada.

Así lo ha publicado el medio Drudge Report, apenas unos días después de que una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock haya comunicado que suspende su gira por los problemas de salud de Jagger.

Este domingo, los Stones señalaban que se veían obligados a parar su tour 'No Filters'. Ofrecerían conciertos en Estados Unidos y Canadá, pero han tomado esta decisión debido a que el carismático Jagger tendría que recibir tratamiento médico.

Esta decisión se produjo después de que el ícono del rock se sometise a una exploración rutinaria en la que se alertó que Jagger tenía un problema inesperado, algo que requería vigilancia médica.

Fue el propio cantante el que quiso compartir esta noticia con sus seguidores, a los escribió a través de las redes sociales que estaba "desolado por tener que posponer la gira". "Me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible", añadió.

Otro medio, Page Six, del diario estadounidense The New York Post, que en esta intervención quirúrgica se le implantará un stent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción brusca en las arterias coronarias.

Podría volver a los escenarios en verano

Sin embargo, no es alarmante, según la misma publicación, Jagger podrá estar recuperado en cuestión de semanas e, incluso, en verano podría volver a los escenarios.

Los Stones terminaron el pasado año su tour 'No Filter' por Europa, que comenzó en septiembre de 2017. Ahora, pretendían afrontar la segunda parte del tour con 17 conciertos por Norteamérica.

Los británicos habían vendido más de un millón de entradas, que han supuesto alrededor de 200 millones de libras en tickets (más de 233 millones de euros).