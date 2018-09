Juego de Tronos vuelve a presidir los Emmy un año después y con 22 nominaciones

Tras un año de audiencia en los premios Emmy, Juego de tronos, la serie más premiada y nominada en la historia del galardón, buscará batir su propio récord de premios en la 70 edición de los premios de la Academia de la Televisión, que se celebra en el Teatro Microsoft de Los Ángeles este lunes (martes, a partir de las 00.00, en España). La serie, basada en las novelas de George R.R. Martin, regresa a lo grande con 22 candidaturas, Juego de tronos, por delante de Westworld y El cuento de la criada, que obtuvieron 21 y 20 nominaciones.

Después de ganar el reconocimiento a la mejor serie dramática durante dos años consecutivos, se ausentó en 2017 de los Emmy porque el retraso de su séptima temporada impidió que pudiera inscribirse a tiempo.Tras su última participación, en 2016, la serie consiguió 38, convirtiéndose así s en la serie más premiada de la historia de los Emmy. Además de los premios en las categorías técnicas de los Emmy, optará a la estatuilla a la mejor serie dramática frente a The Americans, The Crown, Stranger Things, This is Us, Westworld y El cuento de la criada, que fue la vencedora en 2017 y que es la favorita en muchas quinielas.

Por su parte, Atlanta y The Marvelous Mrs. Maisel sobresalen en el apartado de mejor comedia para tomar el relevo de Veep, que ganó esta categoría en los últimos tres años. Barry, black-ish, Curb Your Enthusiasm, GLOW, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt también son aspirantes a esta estatuilla.Además, el Emmy a la mejor serie limitada se decidirá entre El alienista, El asesinato de Gianni Versace, Godless, Patrick Melrose y Genio: Picasso. Elisabeth Moss, protagonista de El cuento de la criada repite en la candidatura mejor actriz de una serie dramática.tendrá que competir con Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Orphan Black), Keri Russell (The Americans), Evan Rachel Wood (Westworld) y Sandra Oh (Killing Eve).

Sterling Brown (This is Us) tratará de ganar por segundo año seguido el Emmy al mejor actor dramático, un apartado en el que se verá las caras con su compañero en esta serie Milo Ventimiglia y con Jason Bateman (Ozark), Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por Westworld) y Matthew Ryhs (The Americans).Tras lograr el galardón a mejor actor cómico el año pasado, Donald Glover (Atlanta) luchará por este reconocimiento frente a Anthony Anderson (black-ish), Ted Danson (The Good Place), Larry David (Curb Your Enthusiasm), Bill Hader (Barry) y William H. Macy (Shameless).Rachel Brosnahan, la protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel, es la favorita para triunfar como mejor actriz cómica ante las también candidatas Pamela Adlon (Better Things), Allison Janney (Mom), Issa Rae (Insecure), Tracee Ellis Ross (black-ish) y Lily Tomlin (Grace and Frankie).

Antonio Banderas ("Genio: Picasso") y Penélope Cruz ("El asesinato de Gianni Versace") optan a mejor actor de serie limitada o película televisiva y mejor actriz secundaria de serie limitada o filme televisivo. También optan a estatuillas el venezolano Édgar Ramírez, el puertorriqueño Ricky Martin (ambos por El asesinato de Gianni Versace) y del colombiano John Leguizamo (Waco). La plataforma digital Netflix superó a la cadena HBO, habitual dominadora del panorama televisivo pero que este año consiguió 108 menciones, cuatro menos que Netflix.