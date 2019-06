Holanda lanzará el primer turismo eléctrico solar con 700 kilómetros de autonomía

El coche eléctrico marcará el futuro del automóvil en las próximas décadas, una tecnología en pleno desarrollo pero con muchas barreras aun por resolver, ligadas sobre todo a las baterías. Aunque el avance está siendo muy notable en estos últimos años, y poco a poco se van sobrepasando los 400 kilómetros de autonomía, siguen siendo escasos como para hablar de una solución de presente, más aun cuando la recarga sigue siendo el principal problema para su desarrollo. Pero una de las soluciones que apunta sino a definitiva sí al menos a desatascar estas barreras, viene de la energía solar.

Y llega, precisamente, de uno de los países más avanzados en lo que al coche eléctrico se refiere, Holanda, de la mano de la compañía Lightyear, pionera en movilidad limpia, que ha presentado el primer coche solar de largo alcance, un prototipo que ha sido dado a conocer a un grupo selecto de inversores, clientes y socios. "Este momento representa una nueva era de conducción", recogió Lex Hoefsloot, CEO y cofundador de Lightyear. "Dos años soñando, pensando y trabajando duro han llevado a este hito, que es un gran salto hacia el logro de nuestra misión de hacer que la movilidad limpia esté disponible para todos", añadió.

Coche más sostenible del mercado

Lightyear fue fundada en 2016 por exalumnos del Equipo Solar Eindhoven, y ganó el Bridgestone World Solar Challenge en 2013, 2015 y 2017. Desde el lanzamiento, Lightyear ha recibido varios premios, subvenciones y apoyo de inversores clave. “Esto ha permitido desarrollar un prototipo funcional para el primer automóvil solar de largo alcance en solo dos años. Ya hemos vendido más de cien vehículos. Con Lightyear One, queremos mostrar que nuestra tecnología nos ha permitido construir uno de los coches más sostenibles del mercado", destacó el Lex Hoefsloot, CEO de Lightyear.

Lightyear One ha sido diseñado desde una perspectiva diferente. "Todos tenemos un historial de rendimiento y con eso nos centramos incesantemente en optimizar la eficiencia y la seguridad", señaló Hoefsloot. Lightyear comenzó desde cero, siguiendo no las convenciones, sino las leyes de la física para diseñar a propósito un coche que sacara el máximo provecho de cada rayo de sol. El objetivo principal del coche es llegar donde los demás coches eléctricos no lo hacen, pues el alcance y la falta de opciones de carga siguen siendo las principales preocupaciones que tienen las personas al plantearse usar los eléctricos.

Desde Lightyear están resolviendo estos problemas con lo que conocen como ultra-eficiencia. Por un lado, eso llevará a una autonomía excepcionalmente elevada de 725 kilómetros según el nuevo ciclo de homologación WLTP más realista, con una batería relativamente pequeña. Por otro, puede cargarse directamente con el sol porque su consumo de energía es mucho menor, generando hasta 20.000 kilómetros de energía por año. Además, todas las opciones de carga que hay se vuelven más fáciles de usar porque se obtiene una autonomía mucho mayor por la misma cantidad de energía cargada. Así que, efectivamente, el usuario puede cargar el vehículo mucho más rápido desde cualquier toma de corriente. Hasta 400 kilómetros por noche desde tomas normales de 230V, lo que implica que el coche no necesite infraestructura de carga.

Cinco metros cuadrados de células solares

El Lightyear One está fabricado con materiales de alta tecnología para tener el menor peso posible y al mismo tiempo mantener una estricta seguridad para los pasajeros. Está propulsado por cuatro ruedas de accionamiento independiente, lo que da a entender un pequeño motor en cada una de ellas, por lo que no se pierde energía en el tránsito del motor a la rueda.

El techo y el capó están compuestos por cinco metros cuadrados de células solares integradas en un vidrio de seguridad resistente a grandes esfuerzos. Además de la energía solar, Lightyear One se puede cargar en una estación de carga rápida o incluso en una toma de corriente regular

“El cambio climático es uno de los mayores problemas que los humanos hemos enfrentado en nuestra historia. Decidimos, como ingenieros, que podíamos hacer algo. Lightyear One representa una gran oportunidad para mejorar la movilidad“, señala Lex Hoefsloot durante la presentación del prototipo. “Durante siglos, hemos vivido en equilibrio con la naturaleza. Con las tecnologías de hoy, tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo. "Comenzando desde cero y utilizando las leyes de la naturaleza como una guía, la naturaleza se convierte en nuestro mejor aliado para desarrollar diseños ultra eficientes", prosigue.

Los compradores pueden reservar uno de los 500 Lightyear Ones por una tarifa de reserva de 119.000 euros con una entrega prevista en 2021

Los próximos modelos que plantean desarrollar tendrán un precio significativamente más bajo. Además, se proporcionarán a las flotas de automóviles autónomos y compartidos, por lo que el precio de compra se puede dividir entre un gran grupo de usuarios. Combinado con los bajos costes operativos del vehículo, el objetivo de Lightyear es proporcionar movilidad premium a un bajo precio por kilómetro. Un tercer paso final será proporcionar coches verdaderamente sostenibles que sean más asequibles de usar que el coste del combustible que necesita para conducir un coche que use gasolina.

La empresa holandesa aumentará la producción de Lightyear One en 2021. Los primeros 100 coches ya han sido reservados a través de la web de la marca, y los compradores ahora pueden reservar uno de los 500 Lightyear Ones por una tarifa de reserva de 119.000 euros con una entrega prevista en 2021.