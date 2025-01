Un estudio revela que un 78% de los españoles valora positivamente los productos italianos

El Instituto Italiano de Cultura de Madrid se convirtió esta semana en el escenario de un evento excepcional que reunió a líderes empresariales, instituciones y amantes de la cultura italiana para celebrar la excelencia del Made in Italy. Bajo el título “Made in Italy: entre tradición e innovación - La excelencia italiana se renueva”, esta jornada organizada en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana de Madrid y la Embajada italiana, destacó el papel de Italia como referente en múltiples sectores y consolidó los vínculos entre Italia y España.

El evento contó con la participación de destacados empresarios y directivos de prestigiosas compañías italianas, entre ellos Elisa Weltert, Directora General para el Sur de Europa de Maserati; Antonio Nemola, Director General de EssilorLuxottica Iberia; Mariangiola Mollicone, Directora General de Eni Plenitude Renovables España; Pier Galloni, Fundador y Presidente de Garda; y Salvatore Gargano, Director General de Aboca España.

Todos los ponentes compartieron sus experiencias sobre cómo equilibran tradición e innovación en un mercado global en constante transformación. Las intervenciones de la directora de la oficina económica y comercial en la Embajada italiana en España, Simona Battiloro, y del Presidente de la Cámara de Comercio Italiana, Marco Pizzi, destacaron la importancia de iniciativas dedicadas al Made in Italy para promover el intercambio comercial entre ambos países.

Estudio sobre la percepción del Made in Italy en España

Durante el evento se presentaron también los resultados de un estudio realizado por TP Infinity, que reveló la alta valoración del Made in Italy entre los españoles. Según la investigación, el 78% de los españoles considera que un producto es genuinamente Made in Italy solo si ha sido completamente fabricado en Italia, mientras que el 82% está dispuesto a pagar un sobreprecio del 20% por productos italianos, especialmente en los sectores de la moda y la gastronomía.

El papel clave de la creatividad

Los ponentes destacaron la importancia de la creatividad como una herramienta clave para afrontar los desafíos actuales. Subrayaron que los italianos tienen una habilidad única para innovar, reinventando las reglas del juego cuando estas no funcionan, y demostrando una notable capacidad de resiliencia. De la mesa redonda surgió cómo el Made in Italy no solo está vinculado a la producción de bienes tradicionales, sino que hoy también representa un motor de innovación en sectores completamente distintos, incluidos los tecnológicos y la sostenibilidad.