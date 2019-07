Un lago tóxico de Galicia provoca infecciones a varios 'influencers'

Un lugar recóndito y abandonado, con paisajes paradisíacos y aguas color aguamarina, así es el Monte Neme una belleza para la vista humana que los 'instagramers' gallegos no querían que conocieras, hasta hoy.

La conocida atracción turística se encuentra a dos kilómetros de la costa, en el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (Galicia). Lo que hace peculiar al codicioso escenario es que se trata de una antigua mina abandonada, con un valor tan incalculable que formó parte de una guerra diplómatica en la Segunda Guerra Mundial entre los ingleses y los nazis.

La parte mala del Monte Neme es que aloja una gigantesca mole de metales pesados, uno de ellos es el Wolframio, conocido por su color gris y su empleo en la producción de herramientas de corte para prensar, cortar o perforar otros metales. Este tiene unos altos índices de toxicidad que han provocado que muchos 'instagramers' que presumían en sus redes sociales de su belleza exótica hayan sufrido el resultado.

“Dos semanas con una reacción alérgica”, escribió una de las usuarias fotografiadas, según recoge la usuaria de Twitter @uxiaabc. “Anda que avisan... Ni un cartel ni nada”, lamentó.

Galicians of late capitalism bañándose nunha antigua mina de wolframio pic.twitter.com/NnSJAADDtP — Uxía (@uxiaabc) 5 de junio de 2019

Este caso no es el único, ya que varios jóvenes han sufrido las consecuencias en forma de vómitos y reacciones alérgicas. Y es que muchos instagramers e influencers no conocen que la mina es agreste y no está habilitada para el turismo.

Asociación Salvemos A Cabana

La asociación Salvemos A Cabana denunció hace seis años el accidente que provocó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua y lodo en las localidades de Razo da Costa (Carballo) y Aviño (Malpica). Según el colectivo, un conjunto de personas sufrieron graves problemas de salud por bañarse en algunas de las balsas del complejo.

"Resulta chocante la reiterada apelación por parte del actual Gobierno de la Xunta y la Cámara Oficial Minera de Galicia a conceptos como la minería sostenible y la minería responsable, mientras la cumbre del Monte Neme no cuenta con un perímetro de seguridad tanto en balsas como en taludes", afirma la asociación.