Rivera reta a los críticos a montar otro partido... y otras cuatro noticias de este viernes

1. Rivera reta a los críticos a montar otro partido

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cerrado este viernes toda posibilidad de pactar con Pedro Sánchez su investidura y ha retado a los que le piden pactar con el líder del PSOE a fundar otro partido y sumarse al proyecto del presidente del Gobierno en funciones. “Si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas, en todo caso que presenten un partido político y se sumen a Sánchez”, indicó antes del inicio del Consejo General de Ciudadanos, el máximo órgano político entre asamblea generales.

2. Histórico acuerdo entre la UE y Mercosur

La Comisión Europea y los países que forman Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) han anunciado este viernes que han alcanzado un acuerdo de libre comercio tras casi 20 años negociando, según ha anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. El acuerdo llega tras una semana de intensos contactos a nivel técnico en Bruselas, que desembocaron en varias reuniones a nivel político.

3. La Fiscalía exculpa al PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas

La fiscal del caso de los ordenadores de Luis Bárcenas, Carmen Luciáñez, ha rechazado que el Partido Popular haya cometido un delito de daños informáticos porque el tipo penal exige que haya daños ajenos. Algo que, según al representante del ministerio público, no pasó, ya que la contabilidad paralela que tenía en los ordenadores era del PP. "Si el PP destruyó la contabilidad B, era del PP, y por tanto no era ajena", ha sentenciado la representante del ministerio público.

4. El negocio tradicional de El Corte Inglés se congela

El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes de Europa y la mayor del mundo. Este negocio supone el 74% de los 15.783 millones de euros que ha facturado el grupo. Una cifra que apenas ha crecido un 0,3% en el último ejercicio, frente a otras divisiones como viajes y seguros que han crecido al 5% o al 9,3%, respectivamente. El gran almacén es la principal pata de retail del grupo que, en total, supuso el 77% de la facturación total de la compañía.

5. Los coches eléctricos, obligados a hacer ruido a partir de julio

Los coches eléctricos llaman la atención, entre otras cosas, porque no hacen ruido, como si no tuvieran motor. Sin embargo, la falta de sonido también puede resultar peligrosa en el tránsito urbano o al maniobrar por ejemplo en el estacionamiento de un supermercado. Para prevenir, la Unión Europea (UE) tomó medidas y en 2014 promulgó la ley No. 540 para regular el nivel sonoro de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores.