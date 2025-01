Me ha tocado ser presidente de la comunidad de vecinos pero no vivo ahí: ¿qué ocurre en estos casos?

Lo normal en una comunidad de vecinos es que nadie quiera ser presidente, eso es así. Un auténtico "marrón" del que todo vecino busca escapar a toda costa. La elección del presidente en una comunidad de propietarios es un tema que siempre genera tensión entre los convivientes, aunque la comunidad tenga establecido un método de elección por sorteo o bien ascendente o descendente. Un cargo que nadie quiere y, más si en esa comunidad en concreto, no hay un administrador de fincas contratado.

¿Qué pasa si al vecino que le toca ser presidente no vive en la comunidad?

La Ley de Propiedad Horizontal en España, establece que el único requisito para ejercer como presidente pasa por ser titular registral o propietario. Con ello, se entiende que un inquilino o familiar del propietario nunca podría ser escogido como presidente.

La cosa se complica cuando al propietario al que le toca ser presidente no vive en el edificio, ya sea porque tiene el piso alquilado o está vacío.

La ley no exime a ningún propietario de ser presidente aunque no viva en ese piso. Sin embargo, los expertos no recomiendan que una persona que no vive en el edificio sea elegida presidente. Desconocer el día a día de la comunidad o vivir lejos y no estar capacitado para realizar gestiones 'in situ' de cualquier problema que surja en la comunidad de propietarios, hace que elegir como presidente de la comunidad a alguien que tiene el piso vacío, no es una buena opción.

La solución más práctica

Ante esta situación, que es muy probable que ocurra en cualquier comunidad de vecinos, lo que recomiendan los expertos del tema es seleccionar como presidente a un propietario que viva en la finca con el fin de que conozca de primera mano los problemas del día a día y pueda gestionar así las incidencias de una forma más efectiva.