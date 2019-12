Qué hacer si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad 2019 y cuánto te grava Hacienda

Si te ha tocado El Gordo de la Lotería de Navidad o alguno de los premios probablemente estés preguntándote qué hacer con el premio, cuánto dinero realmente vas a recibir, cuándo y cómo vas a cobrarlo y cuánto dinero gana Hacienda con el décimo premiado. No te preocupes, en este artículo vamos a resolver todas tus dudas para que puedas disfrutar de este premio.

Qué hacer si te toca El Gordo

Lo primero que vamos a resolver es qué hacer si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad. El premio gordo de este sorteo está dotado con 4.000.000 de euros a la serie. Esto implica que a cada décimo le corresponden 400.000 euros.

Puesto que El Gordo es uno de los premios principales de la Lotería no lo puedes cobrar en una administración de Lotería, si no que tienes que acudir a una entidad bancaria que tenga convenio con Loterías y Apuestas del Estado. Esos bancos son los siguientes:

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

Bankia

BBVA

Caixa Bank

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

El banco te va a pedir el décimo original, no valen fotocopias. Además, necesitarás presentar tu DNI para identificarte. La razón de este procedimiento es que la entidad financiera te identifique como beneficiario del premio y pueda comunicarlo a Hacienda.

Además, el banco no te va a dar el dinero en efectivo, si no que emitirá un cheque a tu nombre que podrás ingresar en esa misma oficina si eres cliente o en la entidad que consideres más oportuno. Recuerda que no tienes obligación de abrir una cuenta en el banco donde cobres tu premio.

Cómo cobrar un premio de la Lotería

Para cualquier otro premio de la Lotería el procedimiento es el mismo que con El Gordo. Sin embargo, si el importe del premio es inferior a 3.000 euros podrás cobrarlo en cualquier administración de Loterías a partir de las 18:00 horas del 22 de diciembre.

En el caso de que el importe supere los 3.000 euros tendrás que acudir a un banco con convenio con Loterías y Apuestas tal y como hemos indicado anteriormente. Eso sí, en este caso no podrás cobrarlo el mismo 22 sino que tendrás que esperar a que abran las oficinas el lunes 23.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda?

Las arcas públicas ingresarán gracias a este sorteo de El Gordo 13,6 millones de euros menos que el año pasado. El motivo es que se ha aumentado la barrera mínima del premio por la que se tributa. Hasta el año pasado, Hacienda se llevaba el 20% de los premios que superaran 10.000 euros. A partir de este año 2019, esa barrera se ha incrementado de 10.000 a 20.000 euros.

A partir de cuánto se tributa

Si eres portador de uno de los décimos premiados de la Lotería de Navidad, tienes que tener en cuenta que los primeros 20.000 euros de tu premio están exentos de impuestos.

Primer premio. Por ejemplo, para el premio Gordo de la Lotería de Navidad, que son 4.000.000 euros a la serie, lo que se traduce en 400.000 euros al décimo, la Agencia Tributaria cobra un 20% de 380.000 euros, puesto que los primeros 20.000 están libres de impuestos. Con este cálculo, por el Gordo Hacienda se lleva 76.000 euros y el afortunado 324.000 euros.

Los afortunados que tengan alguno de los décimos premiados con los 50.000 euros del tercer premio obtendrán 44.000 euros. Cuarto premio. Y los que ganen un cuarto premio (20.000 euros por décimo) están exentos de tributar a Hacienda por este premio. En el sorteo de 2018, sí se practicó una retención de 2.000 euros en impuestos porque el mínimo para empezar a tributar fueron 10.000 euros.

Cuánto se queda Hacienda si el décimo es compartido

En el caso de que el décimo sea compartido, los premios tributan igual. En este caso, lo recomendable a la hora de cobrarlos es que se haga a través de la entidad bancaria y en ese momento se informe de el nombre de todas las personas que comparten el décimo.

El motivo es que los bancos tienen la obligación de notificar a la Agencia Tributaria el nombre de las personas que cobran el décimo premiado. De esta manera, el afortunado que cobre el décimo no tendrá la obligación de pagar el impuesto de donaciones que corresponde a las comunidades autónomas.

De esta manera, además, Hacienda tendrá identificados a todos los integrantes del décimo compartido y no le achacará la ganancia a uno de ellos.