Ni Ancelotti ni Simeone: el famoso entrenador que sale de la moda de las parejas LAT

Relaciones LAT: una tendencia en auge. El concepto de relaciones LAT, acrónimo de "Living Apart Together" (Vivir Separados Juntos), está ganando popularidad en el ámbito de las relaciones sentimentales. Este modelo de pareja implica que ambos miembros deciden no convivir bajo el mismo techo, optando por mantener sus respectivas residencias.

Esta elección, que suele ser más común entre parejas con un nivel económico elevado, se basa en la creencia de que la convivencia podría ser perjudicial para la relación. Un ejemplo notable de esta tendencia es la pareja formada por Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City, y su esposa Cristina Serra, quienes recientemente anunciaron su separación tras 30 años de matrimonio.

¿Por qué elegir vivir separados?

La separación de Guardiola y Serra ha generado un gran interés, en parte debido a la fórmula que aplicaban a su relación: la pareja LAT. Este modelo de convivencia, que algunos consideran una moda, está ganando adeptos en España, donde casi el 10% de los matrimonios optan por no vivir juntos. Las relaciones LAT ofrecen a las parejas la oportunidad de disfrutar de una mayor independencia personal, lo que puede contribuir a una relación más saludable y equilibrada.

Además, la elección de vivir separados permite a cada miembro mantener su propio espacio personal y estilo de vida.

El auge de las relaciones LAT en España

En España, las relaciones LAT están comenzando a establecerse como una alternativa viable para muchas parejas. Este modelo de convivencia no solo desafía las normas tradicionales de los matrimonios, sino que también ofrece una solución para aquellos que desean preservar su independencia sin renunciar a una relación amorosa.

Las parejas que optan por este estilo de vida suelen valorar la autonomía y la libertad individual, y consideran que vivir separados puede fortalecer su vínculo emocional. Este fenómeno refleja un cambio en la percepción de las relaciones sentimentales y la convivencia.