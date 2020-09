Irene Montero asegura que no tendría una relación abierta: "Soy conservadora"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha posado para la revista 'Vanity Fair', que saldrá a la venta en octubre, en la que, además de posar con diferentes estilismos, ha hablado de su vida íntima, de su relación de pareja y de los rumores de infidelidad que relacionaron al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, con su asesora Lilith Verstrynge.

Antes del verano, se llegó a hablar en las redes sociales de que la pareja se había separado y que Iglesias se había ido a vivir con la asesora. "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros", ha señalado.

La número dos de Podemos también ha respondido a la pregunta de si estaría dispuesta a tener una relación abierta: "En eso soy conservadora y no lo digo como virtud. Soy consciente de que soy así y no es una de mis prioridades de transformación…".

Aunque se considera "conservadora" sí admite haber tenido relaciones con mujeres, algo que ya desveló hace casi un año. "He probado diferentes cosas, claro... En la adolescencia, en mi juventud... Pero siempre me he sentido heterosexual".

El chalet de Galapagar y la reina Letizia

Montero ha hablado del tema del acoso que ha sufrido su familia y de si ha afectado todo esto a la pareja o no. "Hay momentos difíciles y la pareja no es indiferente a las situaciones de tensión, pero también puede fortalecer el proyecto común, porque te hace reflexionar sobre el sentido de permanecer juntos, el sentido de la familia y la importancia de los amigos. Que estos reaccionen arropándote, cuidándote, intentando hacerlo todo más fácil, eso es muy valioso".

En la entrevista también le han preguntado a Irene Montero si la compra del chalet de Galapagar fue un error, a lo que ha respondido: "Dimos ese paso para proteger a nuestra familia. Y lo ocurrido en los últimos dos años ha demostrado que teníamos razón.

En la revista, también ha hablado de su opinión sobre la Reina Letizia, con la que ha coincidido en algún acto oficial. "Me parece una mujer inteligente e irónica, que llevaba la reunión bien preparada" y con la que habló temas que les interesaban a las dos a pesar de ser republicana.