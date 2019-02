Los laboristas británicos apoyarán la celebración de un nuevo referéndum sobre el brexit. Así lo ha anunciado su líder, Jeremy Corbyn, que quiere evitar que el mes que viene se produzca una salida del país de la Unión Europea sin acuerdo.

“Estamos comprometidos a presentar o respaldar una enmienda a favor de una votación pública para evitar que un Brexit tory (conservador) dañino sea forzado en el país”, ha dicho Corbyn en una reunión con los representantes laboristas en la Cámara de los Comunes, según ha informado La Vanguardia.

El Partido Laborista ha indicado que, previamente, presentará una cláusula para ser sometida a votación el próximo miércoles en el Parlamento, en la que pedirá a los diputados que apoyen formar una unión aduanera "permanente" con la UE, según ha comunicado.

El líder laborista confirmó también que en la votación de esta semana apoyará una enmienda presentada por su compañera de partido Yvette Cooper y el conservador Oliver Letwin que obligaría al Gobierno a aplazar el "brexit" si no se aprueba un acuerdo antes del 13 de marzo.

Si ese plan alternativo se rechazara, los laboristas "cumplirán con la promesa" de apoyar un nuevo referéndum, según detalló el portavoz para el brexit de la formación, Keir Starmer.

