May no se da por vencida y planea someter el acuerdo del 'brexit' a una cuarta votación

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, estudia junto a su Ejecutivo cómo salir del callejón sin salida en el que se ha metido su acuerdo sobre el 'brexit' con la Unión Europea, después de ser rechazado por tercera vez por la Cámara de los Comunes. Según publica este sábado la prensa británica, May planea someter a una cuarta votación el acuerdo y estaría dispuesta a amenazar convocar elecciones si no recibe el respaldo del Parlamento.

Después de que su plan fuese derrotado por 58 votos de diferencia el viernes, la primera ministra dijo que Reino Unido necesitaría "un camino alternativo" y el líder laborista, Jeremy Corbyn, hizo un llamamiento a May para que cambiase el acuerdo con la UE o dimitiese inmediatamente.

Sin embargo, según la BBC, la primera ministra británica no se da por vencida y estudia la forma de volver a someter el acuerdo a una cuarta votación. La idea de May pasaría por tratar de convencer a los 34 diputados conservadores rebeldes que mantienen todavía su rechazo al acuerdo de salida de la Unión Europea.

"Parece cada vez más claro que Downing Street no cree que el acuerdo esté muerto", añade por su parte el diario 'The Guardian', que añade que May estaría dispuesta a amenazar con la convocatoria de nuevas elecciones en caso de que el Parlamento vuelva a rechazar su propuesta.

"La posición del gobierno es que la mejor manera de respetar el referéndum es poder llegar a aprobar el acuerdo"

“Tenemos que ver qué podemos hacer a continuación y tenemos que hacer algo diferente”, ha señalado el presidente del Partido Conservador, Brandon Lewis, a la radio de la BBC al ser preguntado sobre si May podría tratar de someter el acuerdo a una cuarta votación.

"La posición del gobierno es que la mejor manera de respetar el referéndum es poder llegar a aprobar el acuerdo", ha añadido.

Cumbre extraordinaria de la UE

El próximo lunes los parlamentarios británicos tratarán de ponerse de acuerdo sobre un plan alternativo de 'brexit' que pueda contar con el apoyo mayoritario de todos los partidos. Las opciones que hasta ahora han reunido mayor apoyo implican lazos más estrechos con la UE y un segundo referéndum.

La situación de bloqueo se prolongará al menos hasta la cumbre extraordinaria que los líderes de la Unión Europea celebrarán el próximo 10 de abril. En esa reunión los jefes de Gobierno debatirán los pasos a seguir después del último rechazo del Parlamento británico.