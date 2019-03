Encontradas las dos 'cajas negras' del avión de Ethiopian Airlines siniestrado el domingo

Las dos 'cajas negras' del avión Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines que se estrelló el domingo minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Adís Abeba han sido encontradas por los investigadores que analizan el accidente aéreo, según ha informado la aerolínea etíope.

"El Registrados Digital de Datos de Vuelo (DFDR) y la Grabadora de Voces en Cabina (CVR) del (vuelo) ET302 han sido recuperadas", ha anunciado Ethiopian Airlines en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Accident Bulletin no. 6 Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local TimeThe Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered.