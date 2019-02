Un hombre se enfrenta a un puma en defensa propia y termina asfixiándolo

Este martes, un hombre fue atacado por un puma en el norte de Colorado. Un hecho del que consiguió sobrevivir tras enfrentarse al animal y terminar matándolo al asfixiarlo. Así lo han asegurado Investigadores de Parques y Vida Salvaje de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés). Una circunstancia que ellos mismos han considerado "muy rara".

El hombre presenta heridas en la cabeza, el cuello, la cara, los antebrazos y las muñecas, así como "serias heridas" y cortes en sus piernas y su espalda. A pesar de esa situación, llegó por propio pié a un hospital de la zona.

Según las autoridades, los hechos sucedieron ayer cerca de un embalse, en la zona conocida como Horseshoe Mountain, al oeste de la ciudad de Fort Collins, en el condado Larimer, mientras el hombre trotaba por el lugar.

Las heridas de esta persona, cuya identidad no se ha dado a conocer, revelan que el puma lo atacó por la espalda, atrapándolo a la altura del cuello. El hombre se enfrentó al animal -también conocido como león de montaña- y, de acuerdo con CPW, una agencia del gobierno estatal, presuntamente lo ahorcó.

A través de una serie de mensajes difundidos en Twitter, los investigadores de CPW indicaron que habían podido confirmar "el relato de la víctima de que pudo sofocar al animal mientras se defendía del ataque".

More on today's mountain lion attack at Horsetooth Reservoir Open Space: the trail runner is recovering from his injuries, and the lion was killed as the victim defended himself on the trail. A necropsy will be performed by @COParksWildlife. More details: https://t.co/RVX0pfMg62