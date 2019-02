EE.UU. "tomará medidas" sobre Venezuela: "Es el momento de actuar"

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha condenado este domingo la violencia que ha tenido lugar en la frontera entre Venezuela y Colombia al tiempo que ha afirmado que Estados Unidos "tomará medidas" contra quienes se opongan a la "restauración de la democracia" en Venezuela, aunque no ha especificado a qué acciones concretas se refiere.

"Estados Unidos tomará medidas contra aquellos que se opongan a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Ahora es el momento de actuar en apoyo de las necesidades del pueblo venezolano, que está desesperado", ha establecido.

Pompeo ha condenado la violencia perpetrada por los que ha calificado como "matones de Maduro" y expresado sus "simpatías" a las familias de los fallecidos este sábado en los disturbios en los puentes fronterizos. Según la ONG Foro Penal, al menos cuatro personas han perdido la vida.

En una serie de tuits publicados a través de su cuenta oficial, Pompeo también ha criticado abiertamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por no permitir el paso de la ayuda humanitaria concentrada en Colombia y destinada a Venezuela.

We denounce Maduro’s refusal to let humanitarian assistance reach #Venezuela. What kind of a sick tyrant stops food from getting to hungry people? The images of burning trucks filled with aid are sickening. pic.twitter.com/bJ1Qsxkgx8