Cómo aprovechar el fin de semana: las ocho cosas que nunca deberías hacer

¿Cómo llevas el fin de semana, lector? ¿Bien? Seguro que has pensado en más de una ocasión que los días de descanso se te pasan demasiado rápido, que no aprovechas del todo el tiempo.

La verdad que es que entre recuperar el sueño de la semana, los recados, las citas por compromiso, comidas familiares... nos quedamos con pocos minutos para dedicar a lo que realmente queremos. Por no hablar de aquellos que invierten sus 'findes' en estudiar o trabajar.

Con el objetivo de que aproveches al máximo tus fines de semana, recogemos las cosas que no deberías hacer, según lo aportado por Lynn Taylor, autor de 'Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job', a 'The Independent'.

1) Aislarte

Aunque es cierto que algunas personas, como las más inteligentes, disfrutan mucho de su soledad buscada, pasar un fin de semana entero alejado de todos no es necesario. Puedes tener tu momento, pero no las 48 horas.

El experto asegura que aquellos que se quedan recluidos en casa los 'findes' no lo hacen para evitar a los otros humanos, sino que lo hacen porque "algo les impide" conectar con los demás. Es decir, digamos que se alejan del resto para encontrarse con ellos mismos.

2) Estresarte

Todos necesitamos descansar y recargar las pilas de vez en cuando. Pero las personas fracasadas no pueden hacer esto, ni siquiera durante los fines de semana.

Se ponen a pensar en todo lo que han dejado pendiente de hacer, en lo que les queda, en sus compromisos de la siguiente semana, en problemas personales... Y así solo consiguen perder esos momentos en los que la relajación y la felicidad deberían primar.

3) Gastar un montón de dinero

En estos tiempos capitalistas, mucha gente compra para llenar su vacío existencial, emocional... Y lo hacen, sobre todo, cuando tienen tiempo libre. Las personas poco exitosas derrochan mucho dinero innecesariamente durante el fin de semana. ¿Resultado? Una cartera más vacía y un desasosiego que sigue presente.

4) Tomar decisiones poco saludables

Las personas fracasadas tienden a usar cualquier excusa para descuidar sus rutinas de ejercicio y buena alimentación, y tirar por aquellas poco saludables. No te decimos que te vuelvas un loco del running, pero no estaría de más que dejases de pillarte esas cogorzas durante los fines de semana. Lo vas a agradecer.

5) Trabajar

Aquellos que no tienen éxito desperdician su tiempo libre respondiendo a los correos electrónicos del trabajo y poniéndose al día con el trabajo que tienen pendiente.

Ojo, el experto advierte de que si has planeado trabajar durante el fin de semana no hay problema, pero que si siempre dedicas estos días al curro, podrías ser un adicto al trabajo, o reflejaría que te organizas mal durante la semana.

Puedes trabajar un poco, y luego dedicar también tiempo al ocio.

6) Pasarte el 'finde' en horizontal

Aunque es importante relajarse durante el fin de semana, los fracasados se lo toman demasiado en serio. No salen de la cama apenas y se pasan ambos días en horizontal.

"El fin de semana es el momento idóneo para abordar ese proyecto personal, no relacionado con el trabajo, al que nunca le dedicas tiempo entre diario: limpiar la casa, comprar una sartén nueva o llamar a tu abuela", detalla Taylor, quien aconseja sacar el máximo provecho de tu tiempo. "Te sentirás mejor una vez que hayas hecho algo de tu lista de tareas pendientes".

7) Estar conectado

El 'finde' es la oportunidad perfecta para deshacerse de tus múltiples pantallas y salir a la calle. No sea una de esas personas que pasa su tiempo libre en redes sociales.

8) No hacer planes

Los fines de semana son el momento perfecto para hacer esa escapadita que llevas tanto tiempo posponiendo. Está bien que quieras descansar y relajarte, pero es la oportunidad de hacer algo diferente. Probablemente, el lunes te arrepientas de haberte pasado el día en el sofá.

"Este es un buen momento para desconectar con tu pasatiempo o hobbie favorito, ya sea ir de compras, jugar al pádel, socializar, leer, pintar o cualquier otra cosa", asegura Taylor.

No somos nadie para dar consejos, pero tu tiempo es lo mejor que tienes. Las personas exitosas se dan cuenta de esto, por eso defienden con ahínco su agenda. Esto les permite hacer lo que quieren hacer, incluso mientras hacen malabarismos con numerosas obligaciones.

Los fracasados permiten que sus 'findes' se les pasen volando, sin apenas hacer nada productivo ni que les guste de verdad. Se enredan en planes que no les interesan, se apalancan y luego se arrepienten. ¡Que no te pase, lector!