Se hace viral la brutal réplica de la rapera canaria Sara Socas contra la violencia machista

La rapera canaria Sara Socas está dando mucho de qué hablar tras protagonizar una brutal batalla de gallos contra su adversario, el mexicano Rapder. Sus réplicas contra la violencia machista se han hecho virales y se ha convertido en Trending Topic en Twitter.

La batalla de Otumba, que se celebró el pasado sábado, era freestyle y acabó con un cruce de réplicas que hicieron mucho ruido y que fueron muy duras, hasta el punto de que Sara Socas casi abandona. “Dejo las batallas, de verdad”, llegó a decir,

Las palabras de la canaria eran un alegato contra la violencia machista en un país como México, donde cada día al menos diez mujeres son asesinadas.

El vídeo de Sara Socas y Rapder se ha hecho viral

El momento más álgido de la batalla se produce a partir del minuto 6:20, cuando ella comienza diciendo: "¿Hablan de violadas durante la noche? /Ahora entiendo porque las chicas no se sienten seguras/ Porque las mantenéis calladas y mudas/ Decís que las queréis pero luego os la suda / Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda".

Rapder: "La culpa no es dónde estabas, el violador soy yo”

Después vino la respuesta de Rapder que generó una gran polémica tras hacerse eco de la canción y vídeo viral contra la violencia machista que están dando la vuelta al mundo de 'El violador eres tú'. “Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación / Nunca me metí en esos tema porque soy todo un cabrón / Pero hablando de esa, la protesta no es superior / La culpa no es dónde estabas, el violador soy yo”.

"En este país es donde más asesinan mujeres en Latinoamérica... ¿Cómo podéis sentiros orgullosos de eso"

Su rima fue muy aplaudida y la canaria no podía dar crédito del éxito que cosechó el mexicano tras soltar tal barbaridad. Por ello llegó a decir: "Dejo las batallas, de verdad". Sin embargo arrancó con esto:"¿Pero habéis escuchado todas esa métricas / ¿Esa rima os ha parecido épica? / Dice 'verga' y la gente se pone histérica / En este país es donde más asesinan mujeres en Latinoamérica". “En serio me das la pena / ¿Cómo podéis sentiros orgullosos de eso/ Hablar sobre la violencia / también es otro motivo para mantenerte preso”.

La batalla fue cada vez a más, Rapder le replicaba: “Si, aquí existen muchas feminizidas / que están haciendo protestas que están chidas/ Las verdaderas feministas se juegan la vida / no se dejan el bigote ni los pelos de la axila”.

Rimas machistas y misóginas

Sara Socas seguía luchando contra las rimas machistas y misóginas de Rapder: “Hermano qué coño hablas de mis axilas / en tu puta vida vas a ver esta vagina / no te das cuenta que eres lamentable / esperaba más de ti, una persona grande / una persona con valores, que fuera importante/ un referente que enfrente represente el hambre”.

El rapero mexicano le respondía: “¿Su vagina? No me hagas reír / las mujeres más hermosas son de donde yo nací, de Guadalajara y a mucha honra / Agradezco al que está arriba, camarada / otro día sin poder cogerme a Sara”.

"Que las hermosas están en tu país, entonces por qué coño las estáis dejando morir"

Socas replicaba entonces: “Sin cogerte a Sara por supuesto/ porque eres feo lo veo en tu cara / que las hermosas están en tu país, entonces por qué coño las estáis dejando morir / solo las valoráis por la belleza / no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza / No os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fuera la milanesa / En serio te lo digo, tú nunca vas a ser mi amigo / o había acabado, pues lo digo lo siento / ojalá algún día no aplaudáis de estas cosas en eventos”. Una respuesta con la que quiso mostrar su rechazo y repulsa contra los que aplauden palabras machistas.

Sara Socas visitó el pasado 28 de noviembre el programa ‘La Resistencia’, presentado por David Broncano. La rapera canaria se ha convertido en una de las MC de España más representativas del momento y ha conseguido abrirse camino en un mundo que hasta hace poco, era sólo de hombre.