Muere el rapero Juice Wrld a los 21 años

El rapero Juice Wrld ha muerto a los 21 años tras sufrir una convulsión cuando se encontraba en el aeropuerto Midway de Chicago. Los hechos se han producido en la mañana de este domingo, poco después de que aterrizase de un vuelo desde California.

El cantante cayó desplomado cuando caminaba por la terminal. Según agentes de policía presentes en el momento, el joven estaba sangrando por la boca cuando le atendieron los servicios médicos.

Fue trasladado consciente hasta el hospital más cercano, pero fue declarado muerto poco después. Las causas todavía se desconocen.

Las redes se han llenado de condolencias de sus fans que han querido recordar algunos de sus temas más conocidos.

No se que decir,no lo vi venir diosss Juice Wrld es un grande de la industria y siento mucha pena de que un chico tan talentoso muera tan jovenLo siento mucho :( pic.twitter.com/QTCEVKEcix

"We ain't making it past 21"Solo tenía 6 días de haber cumplido 21 y muere. Rest in peace legend. -Juice WRLD pic.twitter.com/q1syEUUw2U