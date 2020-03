Sanidad defiende la marcha del 8-M porque el aumento de contagios por coronavirus fue después

El director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la manifestación feminista convocada en Madrid el pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no fue cancelada y se celebró porque el aumento de casos de coronavirus en esta comunidad autónoma "no se observó hasta el lunes por la mañana".

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, 11 de marzo, preguntado sobre la decisión del Gobierno de no cancelar las marcha reivindicativa en Madrid, teniendo en cuenta que la región es uno de los focos de contagio del virus.

"La modificación y la tendencia de los casos no se observó hasta el lunes por la mañana", ha incidido Simón, que ha apuntado que la situación en esta comunidad autónoma se seguía "con cuidado y atención".

Tal y como ha explicado Simón, "ya el domingo" a partir de las 14.00 horas se produjeron "informaciones parciales" que apuntaban hacia el posible aumento de casos en la Comunidad de Madrid, si bien esto "se concretó el lunes por la mañana".

El domingo la región ya tenía "focos" en puntos concretos del territorio, pero su situación como "zona de riesgo" no cambió "hasta la información que se recibió el lunes por la mañana, referente al domingo", según ha afirmado Simón, que ha insistido en que fue en la mañana del lunes cuando formalmente se tuvo conocimiento del "aumento sustancial de los casos".

"Lo que no se puede hacer es tomar medidas en situaciones en las que no es necesario tomarlas y su impacto no es adecuado", ha defendido Simón, en referencia a la cancelación de esta manifestación que transcurrió desde Atocha hasta Plaza de España en la capital. Según ha incidido, las medidas hay que adoptarlas "cuando se tiene la información, no antes".

En cualquier caso, tal y como ha subrayado, "el objetivo de todas las medida es reducir el impacto en salud publica de la población". Eso sí, ha avisado de que "el impacto con medidas no adecuadas no se evita".

Ayer martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya justificó la celebración de las manifestaciones feministas convocadas el pasado domingo 8 de marzo en todo el territorio español, alegando que el "cambio de la situación" e impacto del coronavirus en España se produjo "el domingo al anochecer".

"La situación de hoy puede ser diferente a la de ayer, es cambiante, y esto va a ser así hasta que venzamos a esta situación", afirmó el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en cuya reunión de este martes aprobaron nuevas medidas contra el coronavirus.

Según aseveró, el "único" criterio en base al que se toman las decisiones es "la protección de la salud pública de las personas". "No hay ningún otro condicionante de las medidas que tomamos que la salud pública", ha aseverado, precisando que primarán los "criterios de expertos y la evidencia de los científicos" para la toma de decisiones.