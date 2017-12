Santamaría, Cospedal, Feijoo, Cifuentes... el 'hipódromo' del que Rajoy elegirá sucesor

"Que nadie espere unas primarias como dice Cifuentes; cuando sea (la sucesión), Rajoy hará algo parecido a lo de 2003. Esto no es el PSOE. Mira como les ha ido". Así habla alguien que estuvo en primera linea en los gobiernos de José María Aznar, el hombre que ungió con su dedo al hoy presidente del Gobierno de una terna formada por éste, el entonces todopoderoso Rodrigo Rato y el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja. Quince años después es su más furibundo crítico... la vida misma.

No habrá "sorpresas", insiste a Vozpópuli esta fuente, entendiendo como por tal la irrupción de un Pedro Sánchez que encandile a las bases populares hasta auparle al poder orgánico en contra de los aparatos. La experiencia de lo ocurrido en la acera de enfrente, Ferraz, y el propio carácter de Rajoy, poco amigo de experimentos, permite augurar que cuando él decida "hará movimientos en el gobierno y en el partido que no dejen duda de quienes son los señalados"; a partir de ese pistoletazo de salida empezaran a correr en el hipódromo interno de afectos y desafectos del PP.

Y, como le ocurrió a él en 2003, otro dedo, esta vez suyo, volverá a elegir por descarte. Al líder del PP le benefició que ya se hablaba, y era un no parar -sobre todo en La Moncloa dirigida por Carlos Aragonés-, del peligro de la mochila de Rato con sus negocios famliares, además de que traía equipo e ideas propias; siempre un peligro para quien aspira a mandar después de muerto.

En este sentido, Rajoy era solo él y sus circunstancias, pocas: Ana Pastor, que le había acompañado como subsecretaria a su paso por distintos ministerios y luego ministra, y una entonces desconocida Soraya Sáenz de Santamaría. No se le conocían ideas propias ni había cuestionado la participación española en la guerra de Iraq como sí había hecho Rato.

Soraya Sáenz de Santamaría, la gran favorita hasta ahora, se ha quemado mucho; Cospedal lo sabe pero necesita esperar a 2019 para recuperar la Presidencia de Castilla-La Mancha y exhibir votos

Nada será igual en esta ocasión. "O sí", señala con la misma coña galaica de Rajoy uno de los observadores consultados. Por ejemplo, la gran favorita, la vicepresidenta, está muy tocada internamente y en los medios de comunicación por el fiasco en Cataluña. Se la reprocha no haber previsto ni el fondo (las intenciones de los secesionistas con los que entabló una 'operación diálogo') ni el desenlace: dos referéndum en tres años que no se celebraron oficialmente "pero se celebraron", comentan con ironía y un punto de resentimiento muchos cargos populares.

Su principal rival, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no pierde ocasión de resaltar ese handicap -"cuando las cosas pasan uno piensa que lo podía haber hecho mejor", declaró el domingo 17, a cuatro días del desastre en las urnas-. Ella es la menos interesada en que la sucesión se acelere porque necesita recuperar la Presidencia en Castilla-La Mancha que le arrebató con gran trauma interno en el PP el socialista Emiliano García-Page; y eso no ocurrirá hasta las autonómicas de mayo de 2019.

Solo entonces podrá aunar a su gran poder orgánico la baronía que le permitirá exihibir triunfo en votos como, seguro, van a hacer el gallego Alberto Núñez Feijoo y la madrileña Cristina Cifuentes cuando llegue el momento. En contra de Feijoo corre el tiempo, lleva mucho tiempo como delfín oficioso, y en contra de Cifuentes, que es demasiado moderna para el sector más a la derecha del PP que, por ejemplo, en Madrid, ya le castigó en las autonómicas de 2015.

Cifuentes se ha acercado más en los últimos dos años a Cospedal, no tanto por elección propia, dicen en su entorno, como porque Sáenz de Santamaría y su entorno le han puesto la cruz en la medida en que han interpretado que toma partido. "No es así", insisten estas fuentes. "la presidenta de una comunidad tiene que llevarse bien tanto con la secretaria general como con la vicepresidenta"... pero una cosa es la teoría y otra la realidad.

Rajoy ha dado señales evidentes de que no quiere que se hable de su sucesión hasta que él haga los movimientos oportunos en el partido y el Gobierno para que los candidatos 'aspiren'

Fuera de esos cuatro candidatos, hay quien observa con atención los movimientos de la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Ana Pastor. La relación que le une con Rajoy va más allá de lo político, es casi familiar -los dos matrimonios suelen veranear juntos- y nadie descarta su nombre en el hipódromo de la sucesión. Su único inconveniente es de edad (acaba de cumplir 60 años).

Sea cuando sea la elección, todos tienen claro que las señales que emite el inquilino de La Moncloa es que "ahora no toca". El jefe del Ejecutivo sabe que la sensación de fin de ciclo en el partido está más que extendida; en este sentido, los nefastos resultados en Cataluña no hacen sino multiplicarla de forma exponencial. Pero eso es una cosa y otra que el PP empiece a correr "como pollo sin cabeza", explica un dirigente regional, porque Albert Rivera "se haya salido" en el que es su terreno natural, Cataluña.

Por eso, lo primero que hizo el jueves por la noche fue frenar la dimisión del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, para no precipitar los acontecimientos; y por eso, también, ha descartado convocar elecciones generales que no harían sino adelantar su fecha de caducidad. "Serán en 2020", insiste. Otra cosa es que el PNV acabe apoyando sus presupuestos 2018. Si no, el hipódromo del PP empezará a funcionar antes de lo previsto.