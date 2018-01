JuntsxCat confía en que Torrent apoyará a Puigdemont: el acuerdo con ERC es "muy claro"

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha remarcado este miércoles que el acuerdo con ERC es "muy claro", por lo que ha avisado de que "no entenderían" que Esquerra no apoyara ahora a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, al que pretenden investir a distancia.

En una rueda de prensa en el Parlament después de la sesión constitutiva, Artadi ha valorado el acuerdo alcanzado entre JxCat y ERC para votar a Roger Torrent como presidente del Parlament, lo que ha sucedido esta mañana, y a Carles Puigdemont para la Presidencia de la Generalitat en el debate de investidura de finales de mes.

Pese a que los dos principales grupos independentistas no han cerrado aún la fórmula para investir a Puigdemont a distancia, ya que sigue en Bruselas huido de la justicia española, Artadi ha dado por hecho que ERC no pondrá obstáculos.

"Dar apoyo entendemos que quiere decir que -Puigdemont- tendrá el apoyo -de ERC-, no entenderíamos que no fuera de esta manera, porque Esquerra está a favor de la restitución de la instituciones catalanas", ha expresado la diputada, que ha añadido que el acuerdo es "muy claro".

Pese al informe contrario de los letrados del Parlament a la investidura a distancia, Artadi ha remarcado que quien debe aplicar el reglamento es la nueva Mesa presidida por el republicano Roger Torrent, en el que ha dicho que tiene "confianza plena", o sino debe hacerlo "el pleno, que es soberano"