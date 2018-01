El juez de Acuamed quiere aclarar la vinculación del primer accionista de Sacyr con una de las empresas investigadas

El juez Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, ha acordado incluir en la próxima visita al juzgado de Nicolás Steegman, uno de los imputados en el caso Acuamed, diligencia de declaración para que este aclare "la condición de José del Pilar Moreno Carretero en Altyum Proyectos y Obras".

En una providencia comunicada esta semana, el magistrado da cuenta de haber recibido por parte del Ministerio Fiscal escrito en el que se alude a la práctica de la diligencia de declaración en sede judicial de Steegman para aclarar la condición de Moreno Carretero en Altyum, solicitada por una de las acusaciones populares el pasado mes de noviembre.

Es la primera vez que el nombre de Moreno Carretero aflora públicamente en el proceso judicial del caso Acuamed. Fuentes cercanas al empresario con las que contactó ayer jueves a este diario, señalaron que Steegman había solicitado previamente declarar voluntariamente ante el juez, y que en todo caso el motivo de su declaración no es exclusivamente la referida a la relación de Moreno Carretero con Altyum. Las mismas fuentes indicaron que Moreno Carretero no es accionista mayoritario de Altyum -aunque tiene más de un 30% del capital- y que desde 2014 no desempeña funciones ejecutivas.

Dos años

Hace ahora dos años agentes de la Guardia Civil registraron por orden de la Fiscalía Anticorrupción la sede en Madrid de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, por presunto fraude en contratos. Se investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre los años 2007 y 2014, y posibles delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.

El juez que entonces estaba al frente de la operación, Eloy Velasco, ordenó en enero de 2016 el ingreso en prisión incondicional de cuatro empleados de Acuamed y también de Nicolás Steegmann, presidente de Altyum, compañía que supuestamente se benefició de los amaños de la empresa pública.

En abril de 2016 el magistrado dictó auto decretando libertad bajo fianza de 600.000 euros para Steegmann. En el caso Acuamed se investigan tres obras en las que participó Altyum, en la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; Cerro Colorado en Murcia; y la construcción de una presa en el río Serpis, Valencia.

Primer accionista de Sacyr

José Moreno Carretero se ha convertido recientemente en el primer accionista de Sacyr tras ejecutar complejos productos financieros alcanzando el 16% del capital. Moreno Carretero, una de las grandes fortunas de Castilla La Mancha, mantiene una pugna con otros dos de los mayores accionistas de Sacyr, su presidente, Manuel Manrique, y Demetrio Carceller, presidente de la petrolera Disa y de Grupo Damm.

Moreno Carretero pretende ampliar su presencia en el consejo de administración de Sacyr, pero Manrique y Carceller se oponen a su pretensión debido a que su participación en el grupo, explican fuentes cercanas a Sacyr, proviene de derivados e instrumentos financieros que en relativizan su posición accionarial.