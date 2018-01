El Senado impide sólo con los votos del PP mejorar la desgravación de los gastos en casa de los autónomos

El Senado ha rechazado esta mañana aprobar la moción presentada por el PSOE en la que se instaba al Gobierno a la adopción de medidas urgentes para modificar el artículo 11 de laLey de medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE el pasado 25 de octubre. En base a dicho artículo, los autónomos que trabajan en sus casas se desgravarán aproximadamente entre el 6% y el 9% de los gastos de vivienda afecta al lugar de trabajo -agua, electricidad, teléfono, internet-, cuando antes se desgravaban entre un 20% y un 30%.

La moción ha sido rechazada solo con los votos en contra de los senadores del PP, y con los votos a favor del resto de los partidos. El resultado final de la votación ha sido de 15 votos en contra y 12 a favor.

La nueva norma "supone una menor desgravación de esos gastos que antes, parece evidente que todo ventajas en la nueva ley no lo son", ha dicho Nerea Ahedo, senadora del PNV. "Somos conscientes de que aun quedan mucho medidas para mejorar las condiciones de este colectivo y votaremos a favor de la moción", ha manifestado la senadora Yaiza Castilla, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, en el está integrado Ciudadanos. El partido presidido por Albert Rivera impulsó desde el primer momento la mejora regulatoria del sistema de los autónomos.

La Senadora del PP dice que antes de la nueva ley los autónomos no sabían como desgravarse los gastos de vivienda

"Por no aceptar lo que propone el PSOE ustedes están birlando a los autónomos 900 euros", ha dicho en la defensa de la moción el senador Francisco Martínez Aldama, del Grupo Socialista. "Es una moción clara y contundente, dieron su palabra y no lo han cumplido y pedimos que rectifiquen de urgencia".

La Senadora María Rosario Rodríguez, del Grupo del PP, ha asegurado durante su intervención que la moción no tiene cabida y que la nueva norma da seguridad jurídica a los autónomos. "O bien no entendieron lo que decíamos o no nos quisieron escuchar", ha dicho, "espero que hoy estén en disposición de entenderlas".

"Con anterioridad la ley no introducía ningún porcentaje por objeto de desgravación de los gastos de suministros, antes de la nueva regulación los autónomos tenían que demostrar ante la Agencia Tributaria que esos gastos de suministro correspondían exclusivamente a su actividad económica", ha declarado la senadora del PP. "Traducido en la práctica, esto implicaba que el autónomo tuviera serias dificultades para vincular esos gastos con la actividad desarrollada, la administración tributaria determinaba si los gastos eran o no deducibles y en qué porcentaje, lo que suponía una importante inseguridad jurídica que hacía que muchos no se deducieran nada y muchos no estuvieran seguros de haberlo declarado".

Rodríguez ha manifestado que no es cierto que la mayoría de los autónomos se estén deduciendo entre el 20% y el 30% de esos gastos, "la mayoría no se practicaba deducciones porque no sabía como hacerlo y esto es lo que ha venido a paliar esta norma". La Senadora del PP también se ha referido a una sentencia de 10 de septiembre de 2015 del Tribunal Económico Administrativo en el que se pronunciaba a favor de los gastos de suministro si su vinculación resultaba acreditada y según la cual el criterio único de metros cuadrados de vivienda no era suficiente.

De acuerdo a estimaciones de la Upta, la segunda mayor asociación de autónomos en España, unos 200.000 profesionales se verán afectados por la nueva regulación. La asociación sostiene que antes los autónomos que trabajaban desde casa se desgravaban un porcentaje proporcional a los metros de la vivienda empleados en sus labores profesionales, y que por norma general si se declaraba una desgravación superior al 30% se recibía una inspección de Hacienda.