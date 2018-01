El escritor Lorenzo Silva abandona Twitter para siempre y explica sus motivos

El escritor Lorenzo Silva ha explicado su decisión de abandonar Twitter, tomada el pasado 2 de enero, asegurando que se trata de "la precipitación final de una reflexión madurada durante meses" en la que no han tenido que ver "los fusilamientos tuiteros".

El pasado 2 de enero, Silva publicaba en Twitter una imagen de la luna en Venecia acompañada de un texto en el que se despedía de los usuarios de la red social. "Superluna en Venecia. Buena imagen para desconectar para siempre de Twitter. Gracias a todos, pero esto dejó de compensar", señalaba.

"Si alguien tiene curiosidad, puede acudir a mi 'timeline' y observará que ese día no pasó nada en especial. No fue, pues, una reacción a alguno de los fusilamientos tuiteros a los que me he hecho acreedor por no dejar de expresar mi opinión, irritante para sectores dispares", ha señalado el escritor en un artículo publicado en 'El Mundo'.

De hecho, ha señalado que "no solo eran las injurias que había que soportar", puesto que nunca ha tenido "preocupación por contestar a 'trolls'", sino que le "agobiaba no llegar a atender a toda la buena y generosa gente que mandaba alguna palabra de aliento".

"Empecé a comprender que la herramienta no estaba diseñada para mis fines, sino para los de sus propietarios --algo que ya intuía y que por lo demás no deja de ser lícito--, y que unos y otros habían dejado de ser compatibles", ha resaltado el autor, tras reiterar que esta decisión responde a un resultado de "un análisis coste-beneficio que se fue deteriorando".

Silva ha matizado que no cerrará definitivamente la cuenta, sino que la usará para "dar cuenta, de forma automatizada", de su actividad pública. Asimismo, continuará con el 'microblogging' en su web ('www.lorenzo-silva.com'), que será rediseñada.