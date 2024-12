Los 10 vídeos más virales del 2024

Este 2024 nos ha dejado muchos momentos virales que han llenado las redes sociales de memes y risas. Es muy difícil hacer una selección, pero desde Vozpópuli hemos recopilado en este vídeo los 10 virales más importantes y que más impacto han tenido en nuestro día a día durante este año.



1. Ines Hernand en los Goya

La presencia de Inés Hernand, influencer y presentadora, en la ceremonia de los Premios Goya sorprendió a todos. La creadora de contenido mostró una actitud poco profesional en la alfombra roja, olvidándose del nombre de algunos de los entrevistados o eructando frente al micro. La influencer desató una gran polémica en las redes debido a su evidente adulación hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En lugar de unirse a los demás periodistas que realizaban preguntas colectivas, justificó su ausencia argumentando que "estaba diciendo obviedades". Luego, esperó para hacerle una pregunta en solitario: "¿Cuál es la última película que has visto?". Para finalizar, lanzó un piropo que muchos consideraron inapropiado para alguien que representa a la televisión pública: "¡Eres un icono, presi, te queremos!".

2. El vídeo del alcalde de Orense pidiendo el voto que arrasa en redes

Si algo ha definido este año, sin duda, han sido las elecciones. En este contexto, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidió sorprender con una estrategia poco convencional para captar la atención del electorado. Acompañado de otros dirigentes de Democracia Ourensana (DO), versionó la icónica canción 'In the Navy' de Village People. Con esta peculiar adaptación musical, Jácome no solo buscó animar a los ciudadanos a participar en las urnas, sino también reforzar su principal promesa electoral: "llevar a Ourense a la Xunta". La original iniciativa, que combina humor y política, generó una gran repercusión mediática y no ha dejó a nadie indiferente.

3. El apasionado beso de Taylor Swift y Travis Kelce para celebrar la Super Bowl 2024

La artista y su novio, Travis Kelce, protagonizaron uno de los momentos más destacados de la Super Bowl 2024 al compartir un apasionado beso en el campo tras la victoria de los Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers por 25-22. La pareja se abrazó y besó mientras celebraban la victoria junto al equipo. El gesto captó la atención de las cámaras y se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. Y es que sin dudas, este ha sido un gran año para Taylor tanto a nivel personal como profesional.

4. Frank Cuesta, herido tras el "brutal" ataque de un ciervo en su santuario animal

Frank Cuesta fue atacado de forma "brutal" por un ciervo llamado Perrito mientras grababa en directo en su santuario de animales en Tailandia. El incidente se produjo cuando Cuesta, tras salir de una charca, se acercó al animal con actitud amistosa. Sin embargo, el ciervo, sintiéndose acorralado, reaccionó de forma violenta y lo embistió con fuerza. Durante casi cuatro minutos, Cuesta tuvo que forcejear con el animal, desviando su cornamenta hasta que logró liberarse. El ataque le dejó múltiples heridas, entre ellas dos costillas rotas, contusiones en diferentes partes del cuerpo y varias perforaciones en la piel que él mismo tuvo que coser. A pesar de la gravedad de la situación, Cuesta asumió la responsabilidad del incidente, explicando que fue un error pasar por una zona donde el ciervo no veía una salida, lo que provocó su reacción defensiva​.

5. El fenómeno Roro en TikTok

Roro, cuyo nombre real es Rocío Bueno, se ha hecho viral con sus vídeos donde muestra recetas de cocina que, según sus palabras, prepara exclusivamente para su novio Pablo. Esta temática ha desatado debates en torno a la imagen de la 'tradwife' (esposa tradicional), una figura que algunas personas consideran incompatible con la lucha feminista contemporánea. El contenido de Roro ha dividido a la audiencia. Por un lado, algunos la critican por mostrar una supuesta sumisión hacia su pareja, mientras que otros defienden su derecho a elegir la forma en que quiere vivir su vida. La influencer ha asegurado que no es una mujer sumisa y que se considera feminista, defendiendo su libertad de cocinar para quien desee.

6. Rosalía visita Inditex y se da una vuelta en patinete por sus oficinas en A Coruña

Rosalía visitó de sorpresa la sede central de Inditex de Arteixo (A Coruña), donde fue acompañada por la presidenta de Inditex, Marta Ortega, y su marido, Carlos Torretta. Nada más verla, los trabajadores recibieron a la intérprete de 'Motomami' con aplausos y vítores, dejando a Rosalía muy emocionada y sin saber a penas qué decir.

7. Un cura en Algeciras bendice a los niños con una pistola de agua

El sacerdote Francisco Cánovas Rodríguez, párroco de la iglesia de María Auxiliadora en Algeciras, se convirtió en protagonista de un video viral tras utilizar una pistola de agua para bendecir a un grupo de niños. El singular acontecimiento tuvo lugar en febrero, durante la misa de renovación de las promesas bautismales de los niños que recibirán su Primera Comunión en 2025. Tras realizar la bendición tradicional con el acetre y el hisopo, el sacerdote sorprendió a los presentes al sacar una pistola de agua para rociar a los niños, desatando risas y aplausos. Según Cánovas, la intención era hacer la ceremonia más divertida y significativa para los menores, destacando que muchos cristianos no recuerdan su bautismo al haberlo vivido de bebés. La acción fue celebrada por la mayoría de los asistentes, especialmente por los niños, quienes disfrutaron del momento, aunque también generó críticas de algunas personas que consideraron la iniciativa poco adecuada para el contexto religioso​.

8. 'Pedro' de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà

La canción 'Pedro' de Jaxomy, Agatino Romero y Raffaella Carrà se ha convertido en un auténtico fenómeno viral en TikTok y otras plataformas musicales en 2024. Esta nueva versión reimagina el clásico de la icónica cantante italiana, lanzado originalmente en 1980, con un enfoque fresco y actual. La colaboración entre Jaxomy y Agatino Romero añade una base electrónica más rítmica y pegajosa, adaptándola a las tendencias musicales del momento. Este estilo renovado ha convertido la canción en un éxito viral, con millones de reproducciones y gran presencia en retos de baile y videos humorísticos en redes sociales​. Su viralidad ha llevado a la canción a escalar posiciones en listas de éxitos en varios países, y se ha convertido en un fenómeno global en plataformas de streaming como Apple Music y YouTube.

9. Donald Trump sobrevive a un intento de asesinato durante un mitin

El expresidente Donald Trump fue evacuado de emergencia durante un mitin en Butler, Pensilvania, tras un tiroteo en el que resultó herido de forma leve en la oreja derecha. El incidente dejó un saldo de dos personas fallecidas, una de ellas el atacante, identificado como Thomas Mathiew Crooks, un joven de 20 años originario de ese mismo Estado. Las autoridades actuaron rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes, mientras que Trump fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente se confirmó que sus heridas no revestían gravedad.

10. 'Tuki, Tuki' de David Bisbal

No podemos acabar este repaso del año sin mencionar una de las versiones musicales más destacadas de la temporada navideña. David Bisbal ha puesto banda sonora a las fiestas con su versión de 'El Burrito Sabanero', que ha conquistado las redes sociales y las plataformas digitales. Con su característico estilo enérgico y su potente voz, Bisbal ha dado un nuevo aire a este clásico navideño, incorporando ritmos más modernos y elementos bailables que han conectado con todo tipo de públicos.