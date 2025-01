El fiscal general niega haber filtrado el correo del abogado del novio de Ayuso a los medios o a Moncloa

El fiscal general del Estado ha acudido este miércoles a declarar en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo. Sonriente y sin mediar palabra, Álvaro García Ortiz ha entrado por las puertas del alto tribunal sobre las 9:45 horas tras bajarse de un vehículo azul oscuro y saludar desde la distancia a la prensa agolpada en los alrededores.

Durante hora y media, el máximo representante del Ministerio Público se ha sometido a las preguntas del abogado del Estado que dirige su defensa y se ha negado a responder al juez y a las acusaciones sobre la filtración del correo electrónico enviado por la defensa del novio de Ayuso al fiscal de delitos económicos Julián Salto. La fiscal a cargo de la investigación, Miguel Ángeles Sáchez Conde no ha formulado ninguna pregunta al entender que era necesario esperar a que se resolviese el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público respecto a la nulidad de la entrada y registro del despacho del fiscal general.

Fuentes presentes en el interrogatorio detallan a Vozpópuli, Álvaro García Ortiz ha negado en varias ocasiones haber filtrado dicho 'email' o cualquier información al respecto a algún periodista o miembro de Moncloa. También, ha sido tajante a la hora de negar haber dado órdenes a fiscales sobre la filtración de las comunicaciones intercambiadas por la Fiscalía con la defensa de González Amador. Asimismo, el investigado ha añadido que en ningún momento desde la Fiscalía General del Estado se buscó perjudicar a la pareja de la dirigente del PP y que, tampoco, pidió a ningún miembro de su equipo agilizar cualquier tipo de movimientos para ello.

El máximo representante del Ministerio Público ha buscado desvincularse de cualquier filtración a los medios sobre la investigación al novio de Ayuso, por lo que ha empezando narrando cómo llegó a sus oidos que esta investigación estaba en marcha. Según ha defendido en sede judicial, el día 7 de marzo la responsable de comunicación de la FGE le informa sobre que un periodista se ha preguntado por el caso, en ese momento, llama al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, para pedirle que se interese sobre el asunto.

Al día siguiente, el 8 de marzo, su mano derecha le informa sobre la investigación "verbalmente", y a partir de ahí se desentiende del asunto unos días. No es hasta el día 13, según la versión del fiscal general, cuando vuelve a retomar el caso; justo cuando la fiscal superior de Madrid -quien le señaló directamente en su declaración ante el Supremo por la filtración de los correos- le avisa de la noticia publicada en El Mundo, donde se informa sobre la existencia de un correo electrónico en el que el fiscal a cargo del caso se abre a la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad con la defensa de González Amador.

En este sentido, García Ortiz ha desmentido la versión defendida por Almudena Lastra ante el alto tribunal, ya que ha afirmado que fue ella quien se pone en contacto con él, y no al contrario, y que la elaboración de la nota informativa fue consensuada, también con el visto bueno de la fiscal superior de Madrid.

Respecto a la publicación en los medios de la información de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la noche del 13 de marzo, el investigado ha señalado que mientras leía los 'email' que la Fiscalía había intercambiado con la defensa, su jefa de gabinete le avisa de que la información ya está siendo comentada en La Sexta y en la tertulia de la SER. Es en ese momento, cuando empieza a movilizar a su equipo para desmentir "el bulo" que circulaba ya en la prensa sobre si había sido la Fiscalía la encargada de ofrecer primero un pacto de conformidad al investigado.

En su empeño por contraponer su versión a la de Lastra, García Ortiz ha defendido que la conversación a la que hizo alusión la fiscal en su declaración no pudo producirse en los términos que afirmó la testigo, puesto que es difícil que se pudiera dirigir a él con ese tono. Cabe recordar que la fiscal superior de Madrid comentó en el TS que, tras ver que el correo electrónico del abogado Carlos Neira había acabado en los medios, le comentó al fiscal general: "Álvaro, has sido tú", y el respondió: "Eso ahora no importa".

El máximo representante del Ministerio Público se encuentra con varios indicios que le señalan como el presunto responsable de un delito de revelación de secretos. Los indicios señalados por el juez instructor en sus últimos autos hacen aún más complicada la defensa del fiscal general. El magistrado ha tirado por tierra la estrategia de la defensa de poner sobre la cabeza de Miguel Ángel Rodríguez el origen de la filtración de datos confidenciales sobre el empresario González Amador, al difundir el correo electrónico en el que fiscal de delitos económicos Julián Salto se abría a la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad. Hurtado ha señalado en varios de sus autos que la responsabilidad delictiva está en la filtración del correo electrónico enviado por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña.

