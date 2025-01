Aldama rechaza declarar en el Parlamento Canario sobre los negocios con mascarillas en pandemia

Víctor de Aldama guarda silencio en Canarias. El intermediario, citado en el Parlamento regional con motivo de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en pandemia, se ha negado a responder a las preguntas de los representantes políticos: "Me voy a acoger a mi derecho a no declarar".

El empresario Víctor de Aldama estaba citado este jueves a comparecer en el Parlamento de Canarias, en la comisión de investigación derivada de la compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus. El intermediario había sido citado hace un mes, pero no fue correctamente notificado al estar en prisión provisional por la trama de hidrocarburos.

En la misma comisión comparecen, además, Antonio Olivera, actual jefe de gabinete del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y que bajo la presidencia de éste en Canarias se desempeñaba como director del Servicio Canario de Salud. También Ricardo Pérez, exviceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias.

Ángel Olivera ha defendido que "los mercados de suministro implosionaron por completo, sólo fabricaba China y todos los países, y también las comunidades autónomas, peleábamos por el suministro".

Respecto al"protocolo de centralización de compra", ha aseverado que "se buscaban proveedores habituales y una amplia variedad de otros proveedores que no eran habituales, pero sí que pudieran ayudar". Así, "se abrió a otros miembros del gobierno que tuvieran contactos, otros partidos políticos, empresarios y particulares": "La clave era tener buena comunicación con China y poder traer el material".

En este punto, Olivera habla de los contratos con Soluciones de gestión, empresa en el epicentro de la supuesta trama conocida como caso Koldo, y en la que el intermediario Víctor de Aldama habría ocupado un puesto destacado: "No ha habido ningún trato de favor". Y añade: "Me llega un contacto directo de un resposanble de la empresa, Íñigo Rotaeche, dice que va a hacer una entrega a Puertos del Estado en Canarias. Le pido que me envíe la propuesta por correo. Una vez hechas las comprobaciones y que necesitábamos el material, se procede a realizar un primer pedido de 2.750.000 mascarillas. No se adelantó ni un euro, a pesar de que en el contrato decía que sí".