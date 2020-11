Sonia Monroy muestra su mal perder en 'La casa fuerte' y amenaza con abandonar

Mari Cielo Pajares se convirtió el domingo pasado en la primera expulsada de 'La casa fuerte' tras el cambio en la mecánica del 'reality', ya que en su primera edición no existía la eliminación.Y para ocupar el lugar de la hija del mítico actor, el programa metió a Marta Peñate, exgranhermana y participante de la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones', quién tendrá que compartir concurso con Albert Álvarez a partir de ahora.

La canaria entró arrasando y confesando que su madre la había regañado tras llegar de República Dominicana por mantener relaciones sexuales con Dani, su soltero, y ponerle los cuernos a Lester, su pareja durante once años. "Si me acuesto con alguien aquí, me matan", confesó Peñate entre risas.

Marta Peñate da un 'zasca' a Lester

El programa empezaba con las primeras imágenes de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' como habitante de 'La casa fuerte'. Parece que a la canaria no le ha costado integrarse con sus compañeros, aunque ha tenido sus primeros enfrentamientos con Samira, extronista de 'Mujeres, Hombres y Vicerversa'. ¿Qué es lo que pasa entre ellas? En el sonado tema de las fiestas de los futbolistas y los viajes pagados a Dubai, Marta ha revelado que su compañera la invitó a ir allí pero no le dijo toda la verdad sobre a lo que iban.

"Jamás te dije nada de relaciones, intercambios, venderte, liarte con alguien. Nada. Eres una desubicada, ridícula. Estoy cansada de que insinúen cosas que no son", ha dicho la argentina sobre las insinuaciones de su compañera. "Y tú una falsa. Evidentemente no me lo dijiste literal, pero lo hiciste de otras formas", ha respondido Peñate.

Lo cierto es que el fichaje de la exgranhermana, aunque sepa demasiado de televisión y sea muy teatrera, da mucho juego y vida a la convivencia del programa. De hecho, Marta ha hecho un guiño a uno de los momentazos que protagonizó a su vuelta de Repúplica Dominicana. A su reencuentro con su ex, quien empezaba una relación con otra chica que conoció también en la isla, Peñate llamó a ambos 'Pinocho y Pinocha' muy enfadada, bañando de memes todas las redes sociales.

Tras aquel suceso, la ahora concursante de 'La casa fuerte' ha acudido al programa con un pijama lleno de caras del personaje madera de Disney que se quería convertir en un niño de verdad para dar un sonado 'zasca' a su ex Lester. Pero Marta además ha protagonizado uno de los enfrentamientos más sonados de la noche junto con Tom y Antonio Pavón.

"Me ha llamado loca, que en eso le puedo dar la razón, pero que me llame golfa en pleno siglo XXI no me lo puedo creer", ha dicho entre lágrimas Marta tras el ataque del torero. Pero entonces, el exnovio de Melyssa saltaba a defender a su compañera por el insulto de Pavón y ha comenzado a llorar confesando que tras salir del anterior 'reality' les insultaban por haber sido infieles a sus respectivas parejas. "Nos mandaban mensajes diciéndonos 'guarros o golfos'", ha confesado Brusse.

💥 Pavón estalla durante la publi contra Marta: "Saliste de la isla como una golfa" 💥 https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte7pic.twitter.com/3o5QWhaRu9 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 19, 2020

Sonia Monroy y JD, nominados

En la prueba realizada en el jardín del programa en la que tenían que coger billetes con unas manos gigantes al estilo 'Grand Prix', Marta y Albert han sido los ganadores y han decidido enfrentarse al televoto contra Samira y Pavón. Así, la argentina y el torero obtenían mayor apoyo del público y se aseguraban una semana más sin romper su pareja. ¿Qué acampados son los nominados?

Las parejas acampadas han tenido que decidir quiénes de sus compañeros de grupo querían que se fueran. Tom y Sandra, Sonia y JD han votado a Marta y a Albert y, estos últimos, a la exintegrante de las Sex Bomb y su marido, quienes también recibían votos de Rebeca y Cristini. Tras los votos del resto de compañeros, Sonia Monroy y JD eran los nominados, pero para sorpresa de todos ella soltaba la bomba: "Ahorraros el televoto, hemos venido juntos y nos vamos juntos. A nosotros nadie nos dijo que la mecánica iba a ser así. Pagamos la multa que haga falta, pero esto no se hace. Vinimos a pasar ocho semanas juntos y no nos dijeron esto", ha relatado muy enfadada.