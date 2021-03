La presentadora de los Informativos de Mediodía de Antena 3, Sandra Golpe, ha generado cierta polémica en la red social Twitter por un desafortunado mensaje que ha publicado poco después de conocerse la muerte del actor español, Enrique San Francisco, a causa de una neumonía bilateral que padecía desde hacía meses.

"Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco. Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP". Hasta aquí, bien. El problema es que la presentadora, de 46 años, ha incluido el famoso emoticono de un mono tapándose los ojos, que se utiliza para expresar vergüenza o sonrojo, incluso alegría, y no dolor.

Acaba de confirmarse la muerte de Quique San Francisco 🙈 Desde aquí, nuestro pésame a su gente. DEP — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

Aunque se sobreentiende que Sandra Golpe no conocía que este emoticono no se usaba para expresar dolor, muchos usuarios de la red social no lo han entendido y se lo han tomado como una falta de respeto hacia el actor y su familia, pues si el mensaje se toma de forma literal parece que la periodista está haciendo guasa del triste fallecimiento.

Por eso, centenares de personas le han instado a que borrase el tuit, ya que no se entendía o, más bien, se malinterpretaba. Al final ella ha optado por dejarlo tal cual y escribir otro tuit explicando lo sucedido:

"En este patio tuitero, algunos encuentran cualquier motivo para el ataque. De verdad, ¿no os cansáis? Siento TRISTEZA Y DOLOR por la muerte de Quique San Francisco. Es un mazazo para todos los que le queríamos y admirábamos. Creo que quedó muy claro en el primer tuit", ha escrito Golpe.

En este patio tuitero, algunos encuentran cualquier motivo para el ataque. De verdad, ¿no os cansáis? Siento TRISTEZA Y DOLOR por la muerte de Quique San Francisco. Es un mazazo para todos los que le queríamos y admirábamos. Creo que quedó muy claro en el primer tuit. — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) March 1, 2021

En fin, el tuit, como no podía ser de otra forma, se ha hecho viral, y ya ha sido retuiteado por más de 1.300 usuarios.

La muerte de Quique San Francisco

Han sido muchos famosos y rostros conocidos, como Sandra Golpe, los que han dado el pésame públicamente a la familia del actor, que ha muerto tras permanecer ingresado con una neumonía bilateral en el Hospital Clínico de Madrid, según han confirmado a la revista Hola fuentes cercanas al intérprete. Precisamente, Quique San Francisco se vio obligado a cancelar el pasado día 12 de enero su último espectáculo, La penúltima, que se iba a celebrar en Getxo (Vizcaya).

Los problemas de salud no fueron ajenas a su vida, desgraciadamente. En el año 2002 sufrió un accidente de moto en Madrid que le tuvo más de un año casi sin movilidad. A ello hay que sumarle sus adiciones, ya que nunca ocultó que fue adicto a drogas como la heroína o la cocaína.

La última aparición de Quique San Francisco para el gran público fue en una campaña de publicidad de una marca de embutidos en las pasadas navidades, donde interpretaba a la muerte, junto a Silvia Abril y Andreu Buenafuente. San Francisco también saludaba durante el spot a personalidades que han muerto recientemente, como Michael Robinson, que le insistían que no querían verle "por el cielo" en mucho tiempo.

Enrique y Fernando. Maravillosos. pic.twitter.com/T2Idc2XlhQ — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) March 1, 2021

Mi homenaje al gran Quique San Francisco. Único. DEP pic.twitter.com/HDKlmQL79c — Dani Martínez (@danimartinezweb) March 1, 2021

Nos has regalado algo muy valioso, risas y más risas.

Descansa en paz Quique San Francisco 🙏🏻 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 1, 2021

