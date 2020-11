Rafa Nadal, sobre el lado oscuro del tenis: "A veces no me divierto, el año pasado me quise retirar"

Tras la entrevista el pasado viernes de María del Monte, en la que la famosa cantante no quiso hablar sobre su enemistad con Isabel Pantoja y en la que confesó que su madre no sabía que su propio hijo había muerto por la Covid-19, Bertín Osborne ha conseguido, después de mucho tiempo intentándolo, que Rafa Nadal fuera el invitado de 'Mi casa es la tuya'.

El tenista mallorquín es uno de los deportistas más importantes a nivel internacional y se ha convertido en toda una leyenda. De hecho, esta semana ha alcanzado la victoria número 1000 en su carrera, un hito que solo otros tres tenistas han conseguido: Jimmy Connors, Roger Federer e Ivan Lendl. Todo el mundo idolatra al de Manacor, que sigue batiendo récords y va completando una trayectoria espectacular que quedará grabada para siempre en la memoria de millones de seguidores.

Rafa Nadal, a nada de retirarse

Reconocido con la mayor distinción en España para un deportista, Rafa lleva trabajando 18 años como profesional del tenis y acumula 86 títulos con 20 Grand Slams, 35 Masters 1000, 5 Copa Davis y dos Oros Olímpicos en su vitrina. Así, la hermana menor del tenista, Maribel Nadal, ha mostrado a Bertín los entresijos de la escuela de esta disciplina y del Rafa Nadal Museum Xperience.

El presentador se ha quedado anonado con las instalaciones de la residencia y la academia donde niños de todo el mundo se forman para ser tenistas de élite: "Madre mía la que tiene aquí montada. Es impresionante". Además, Carlos Moyá, actual entrenador del deportista, ha comentado con el presentador los últimos logros conquistados: "Ten cuidado con él que al final te va a sacar lo que quiera. Es muy listo", ha advertido Moyá.

Así, Nadal le ha confesado una de las cosas que más ha sorprendido a Osborne: "Todos los días tienes que tener una hora para los del control antidoping, por si acaso vienen", ha revelado Nadal. Tras finalizar su entrenamiento, el balear ha rememorado su infancia. "Siempre he sido muy tímido y no me ha gustado nunca cumplir años. De pequeño me divertía más con el futbol porque jugaba con mis amigos. Sin embargo el tenis es muy solitario", ha confesado.

El tenista ha reconocido que siempre se ha llevado bien con su hermana y ha revelado que nunca ha sido muy protector con ella. La afición por el deporte le viene de familia, pero el tenis de su tío. Además, también ha revelado que le daba mucho miedo la oscuridad de niño y que necesita dormir con la televisión puesta.

"Ganar era casi lo normal cuando era más pequeño, pero no quiero que suene mal. Siempre he sido buen competidor y el perder lo he llevado siempre bien. Me molesta, como todo el mundo, pero nada fuera de lugar", ha confesado. "Se es más feliz cuando te llevas con todo el mundo. Con la gran mayoría de mis compañeros tengo buena relación y con los que no me llevo, no me llevo mal. La vida es más agradable cuando eres buena persona"

Para Nadal siempre ha sido serio jugar al tenis y nunca se lo ha tomado a broma. "Fui el objetivo de mi tío. Siempre me entrenó con seriedad para ser jugador profesional", ha dicho. "Pasé días difíciles en los entrenamientos porque mi tío era muy exigente y aguanté mucho porque tenía capacidades para ello", ha confesado. En cuanto sus padres, el deportista nunca ha sentido presión por sus parte y ha reconocido que siempre han respetado sus decisiones.

Muchos crearon la leyenda de que su tío le enseño a jugar solo con la izquierda, pero Nadal ha revelado que empezó a jugar a dos manos y que finalmente tuvo que decidirse y le salió jugar así: "Es raro porque como con la derecha y hago otras cosas, pero juego con la izquierda". Su determinación no le ha prohibido hacer lo que siempre ha querido y el tenista ha dicho que no se ha cortado nunca de hacer lo que ha querido y de disfrutar de todo. "Un mes de parón sería mucho, pero sí que estoy semanas descansando", ha añadido.

Bertín le ha preguntado también si le gustaría ser anónimo de nuevo y Rafa lo ha tenido claro: "Claro que a todos nos gustaría pasar desapercibidos de vez en cuando, pero al final te acabas acostumbrando". El deportista también ha hablado sobre sus lesiones: "He tenido muchas cosas en mi carrera. Ya no me acuerdo de jugar sin dolor, pero siempre he tenido muy buen equipo y he tirado para delante. Con la primera pensé que me tenía que retirar. En 2005 por el escafoides, que está partido por la mitad, pero mira al final".

Nadal también ha confesado que a veces no se divierte, pero la competición es lo que le hace verdaderamente feliz. "El año pasado pasé una mala temporada y pensé en retirarme, pero mi familia y el equipo al final me ayudan", ha comentado. Además, una de las cosas que más ha sorprendido al presentador es que el tenista casi no come carne: "Muy poca, es que me cuesta tragármela", ha revelado.

Mery Perelló, el amor de su vida

Rafa ha recordado curiosas anécdotas de su boda con Mery, la mujer de su vida, con quien ya ha celebrado su primer año de matrimonio y más de quince de relación. "Se llama María Francisca, pero solo la llama así su madre o yo cuando tenemos algo de tensión, pero como nunca tenemos problemas... pues nunca", ha dicho el deportista.

Sobre sí quiere tener niños o no, el deportista ha sido muy claro porque, aunque le gustan mucho, el tiempo no se lo ha permitido: "Yo pensaba que tendría hijos al retirarme, pero claro, se ha ido alargando el tema…". Pero no solo eso, Nadal ha contado una de las anécdotas más divertidas, ocurrida en su boda. Como la puntualidad nunca ha sido lo suyo, parece que en la ceremonia se la devolvieron "por 20". "Fue ella la que llegó una hora tarde, y qué calor hacía", ha recordado.