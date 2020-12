'Masterchef Celebrity 5': los finalistas, la última expulsión y muchas lágrimas.

'Masterchef Celebrity 5' ya ha dado a conocer los nombres de los concursantes que disputarán la final: Raquel Meroño, Ainhoa Arteta, Florentino Fernández, Josie y Nicolás Coronado.

El nombre del ganador está entre estos cinco finalistas que han sido los elegidos por el jurado compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tras conocer al último expulsado de la noche: 'La Terremoto de Alcorcón'.

La cantante se quedo a las puertas de la final al no lograr hacer una buena presentación de su plato en una prueba en la que había limitaciones de ingredientes y utensilios. Nicolás Coronado tuvo menos errores y logró salvarse de la eliminación en la undécima gala.

La última aspirante en abandonar #MCCelebrity 5 es @terremotovedete. Gracias por tu pasión, tus estilismos, tu humor y ser la sonrisa de las cocinas. ¡Te queremos! https://t.co/2DfmEhppUApic.twitter.com/hgI644o7hV — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2020

"Pepa me ha dicho que está muy contenta y muy orgullosa de mí. Y eso es muy bonito". Gracias por tanto Terre #MCCelebritypic.twitter.com/jrMMZIWvqe — MasterChef (@MasterChef_es) December 2, 2020

Raquel y Ainhoa, primeras finalistas de la quinta edición

La actriz Raquel Meroño y la soprano Ainhoa Arteta fueron las primeras en pasar a la final tras superar la prueba de exteriores que se hizo en La Alberca (Salamanca). La valoración fue individual, no fue por equipos, y eso hizo que las dos pudieran subir directas a la galería.

¡Felicidades! Raquel Meroño se convierte en la primera FINALISTA de #MCCelebritypic.twitter.com/hYqOOGRrk6 — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2020

Arteta se mostró muy agobiada mientras cocinaba y no pudo reprimir las lágrimas por las palabras de los jueces: “A mí no me trata nadie así”, dijo.

¡Vamos @Ainhoarteta! Queremos verte fuerte, con una sonrisa, porque estás trabajando súper bien aspirante #MCCelebritypic.twitter.com/TWp0PZ4hCe — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2020

Josie y Jordi Cruz lloran de la emoción

Por su parte, el diseñador Josie se enfrentó a su noveno foso, con Flo, Nicolás y Terremoto. El estilista hizo una gran elaboración que le valió su pase a la final.

Al conocer la noticia no pudo contener las lágrimas de la emoción. “Hacer nueve fosos es súper difícil. No me lo puedo creer. No sabes lo que ha sido", señaló Josie emocionado.

Las palabras del modisto conmovieron a Jordi Cruz, al que vimos llorar por primera vez en ocho años. "Dame un abrazo Josie, por favor, tío. Me has emocionado. Ocho años sin llorar y lloro contigo ahora", le dijo el chef mientras le abrazaba.

Josie dijo que creía que sus padres estarán orgullosos de él, de verle en la final y después confesó: "No sé cómo he llegado hasta aquí. Ha sido como subir una escalera tan inclinada... Lo he pasado muy mal”.

Flo recuerda a su padre

Pepe Rodríguez también se emocionó al ver a Florentino Fernández, que recordó a su padre, la persona a la que le debe la templanza que demostró tener en la preparación de su último plato.

“Me ha ayudado a serenar un poco los nervios y a enfrentarme al cocinado. En la vida me he enfrentado a cosas muy jodidasy también me ha ayudado. Muchas gracias”, dijo con lágrimas en los ojos, para después explicar que su padre no estaba muerto sino que sus lágrimas eran porque se acordaba mucho de él. Flo también le dio las gracias a su madre.

Nada emociona más que las lágrimas de un gran cómico. ¡Felicidades @flofdezz ya eres finalista! #MCCelebritypic.twitter.com/tYdOO4e7bu — MasterChef (@MasterChef_es) December 1, 2020

La visita de 'Los Chunguitos'

'Los Chunguitos' y Ainhoa Arteta unieron su arte y sus dos géneros musicales, el flamenco y la lírica para interpretar su canción “Me quedo contigo”. La soprano se lanzó a bailar también.

Por su parte Flo, haciendo gala de su humor, imitó a Juan e hizo como si fuera su hijo. Entre ellos se entendían a la perfección.