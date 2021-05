El estreno de 'Mask Singer 2: adivina quién canta' es este lunes 17 de mayo a las 22:45 horas en Antena 3. Sin embargo esta noche se emitirá un programa especial y no la primera gala como estaba previsto debido a la guerra que hay entre Atresmedia y Mediaset.

Cuando se anunció el regreso de 'Mask Singer', la cadena rival contraprogramó el debate de 'Supervivientes' del domingo al lunes y emitió ayer en su lugar la película 'Bohemian Rhapsody'. Un movimiento del que se deduce el 'miedo' de Telecinco al estreno del programa tras el éxito cosechado en la anterior edición.

Sin embargo, Antena 3 dio otro giro inesperado, y se ha sacado un as debajo de la manga con el que no contaba la competencia, un programa especial.

La gala 1 será el próximo lunes 24 de mayo

Así las cosas, esta noche se emite 'Mask Singer: las claves', que será una especie de 'así se hizo', como ha explicado la cadena, en el que se hará una presentación de las 15 máscaras oficiales y se darán a conocer las primeras pistas.

Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo lunes 24 de mayo para ver la primera gala y ver cantar a los concursantes de esta segunda edición bajo sus máscaras. Será este día cuando se descubra y elimine a una de las cinco máscaras presentadas.

Este cambio inesperado ha enfadado a muchos de sus seguidores que estaban ansiosos de ver el estreno de 'Mask Singer 2' esta noche con su respectiva gala. Una vez más el encargado de presentar este concurso será Arturo Valls.

¡Llega la nueva temporada de #MaskSinger! 💥



👉 Más espectacular

👉 Más internacional



Descubre las claves de la nueva temporada en 'Mask Singer conoce a las máscaras' el lunes a las 22:45 horas en @antena3com y @ATRESplayer 🎭

https://t.co/PPjROuzdz5 pic.twitter.com/wqhSRbHttd — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 15, 2021

¿Cuándo comienzan las galas?

La gala 1 será el próximo lunes 24 de mayo. En ella iremos descubriendo quiénes son los famosos que han conformado un casting "histórico", según han calificado desde la propia dirección del programa en los últimos días.

Esta segunda edición tiene nueve entregas, de tal modo que acabará el próximo 12 de julio.

¿Cuántas máscaras hay?

Esta segunda edición cuenta con 15 máscaras bajo las que se ocultarán los nuevos rostros famosos más la novedad de una máscara digital, de la que también habrá que adivinar qué identidad se oculta debajo de ella.

En 'Mask Singer 2' Las máscaras que veremos son las de : Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana.

Las identidades que están bajo estas máscaras darán pistas y cantarán versiones de canciones conocidas y los espectadores tendrán que adivinar quién está detrás de cada una de ellas.

Estas son las máscaras de Mask Singer 2 Atresmedia

Novedades

Seguramente este año se elimine el dar como pista la foto de la identidad oculta junto a un famoso ya que esto provocó spoiler de todo tipo. El ingenio de los espectadores y las búsquedas de Google hicieron que se adivinaran quiénes estaban bajo las últimas máscaras del programa que faltaban por saber.

Esta nueva edición contará con un cambio en sus investigadores. Paz Vega, que fue la ganadora de la primera edición, bajo la máscara de Catrina, es el nuevo miembro del jurado. La actriz reemplaza a la cantante Malú. Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y José Mota vuelven a repetir. También llegarán algunos investigadores invitados.

Doble expulsión

En esta segunda edición habrá además rostros internacionales. Además, otra de las novedades es que este año se ha aumentado el número de entregas a un total de nueve y habrá doble expulsión.

Tras las tres primeras galas, que servirán como presentación de todas las máscaras con sus primeras actuaciones y las primeras pistas, se desvelarán la identidad de dos máscaras en lugar de una, es decir, que se expulsarán a más de un concursante por gala.

Prismáticos de oro

El programa pone en juego una nueva herramienta de conflicto para los investigadores: unos prismáticos de oro, objeto que sacará su lado más competitivo por descubrir quiénes se esconden tras las máscaras.

"Un premio físico que todos anhelábamos, que sirve para restregárselo al compañero", investigadores y presentador coinciden en que estos prismáticos demostrarán de lo que son capaces para luchar por el premio y demostrar quién fue el primer en acertar en sus apuestas.

La nueva máscara: Dama Centella. Atresmedia

Máscara digital

Y la última gran novedad en esta segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ es que el programa contará con una máscara digital que viene de la mano de AliExpress y que tendrá mucha repercusión en la emisión de las galas.

Presentado por Mariquita y Robot, las máscaras invitadas de la anterior edición, ‘Mask Singer: tras la pista de la Dama Centella’ es un programa digital del formato en Atresplayer Premium donde los espectadores podrán intentar descubrir la identidad de una nueva máscara: Dama Centella.

Tras las pistas que irán apareciendo a lo largo de las semanas de emisión, su identidad se descubrirá en la gala final de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ en Antena 3.

Las primeras pistas para descubrir a los famosos

Ángel

Pista de Ángel: "Los ángeles somos muy valientes y no nos asusta ningún reto. Fijaos que he realizado grandes hazañas con mis piececitos cuando podría haberlo hecho saltando de nube en nube".

Ángel, máscara de 'Mask Singer 2'.

Cactus

Pista de Cactus: "Soy un cactus, soy fuerte, transmito paz y la gente me tiene cariño. Tanto, que hasta podría haber sido un líder mundial. Pero… ¿cómo solucionar lo de los abrazos en los mítines?".

Cactus, máscara de 'Mask Singer 2'

Cocodrilo

Pista de Cocodrilo: "Lo que no le pase a un cocodrilo como yo al otro lado del charco… ¡Si hasta me han invitado a cenar a la Casa Blanca! Ese día le saqué todo el brillo a mis dientes de oro".

Cocodrilo, máscara de 'Mask Singer 2'

Dragona

Pista de Dragona: "Lo mejor de mi casa es que puedo ser yo misma y recuperar mi verdadero nombre, que muy poca gente conoce".

Dragona, máscara de 'Mask Singer 2'

Medusa

La única pista sobre Medusa conocida hasta el momento es la que ofreció el presentador Juanra Bonet. "Soy muy cabezota".

Medusa, máscara de 'Mask Singer 2'

Menina

Pista de Menina: "Aunque me veáis con estos vestidos, un pelín clásicos, se puede decir que soy objeto de deseo de burgueses y nobles. Os voy a contar algunos secretos de mi éxito".

Menina, máscara de 'Mask Singer 2'

Erizo

Pista de Erizo: "Soy un erizo samurái universal, con una armadura única y una técnica de combate sin igual. Por eso no hay nadie en el mundo que no conozca mi gran arte milenario".

Erizo, máscara de 'Mask Singer 2'

Rana

Pista de Rana: "Todo el mundo quiere saber qué chaqueta elige un tipo elegante como yo".

Rana, máscara de 'Mask Singer 2'

Monstruita

Pista de Monstruita: "No ha sido fácil estar a la altura de 'Mask Singer'. Ahora me veis con este monstruoso tipazo peludo, pero confieso que he llegado a pesar casi 30 kilos más ¡Ay, las chuches!".

Monstruita, máscara de 'Mask Singer 2'

Perro

Pista de Perro: "Sé que pensáis, este perro es un 'chuleta'. Y no os lo voy a negar pero entenderme. Para mí ponerse delante de un micrófono y unas lucecitas ¡Puuuf! Eso es pienso comido".

Perro, máscara de 'Mask Singer 2'

Mariposa

Pista de Mariposa: "Surco los cielos desde tiempos inmemorables y soy una de las primeras fuentes de inspiración de los mortales. Pero no soy solo pionera en eso…".

Mariposa, máscara de 'Mask Singer 2'

Huevo

Pista de Huevo: "A algunos huevos famosos, se les ha subido la huevina a la cabeza. Como a Fabergé, un 'snoob' de mucho cuidado. Yo sin tanta parafernalia perduraré también en el tiempo".

Huevo, máscara de 'Mask Singer 2'

Plátano

Pista de Plátano: "Soy más famoso que el plátano de Canarias, vamos, soy el ídolo de las masas. No hay un hogar en Latinoamérica que no tenga en su mesa esta rica fruta".

Plátano, máscara de 'Mask Singer 2'

Flamenco

Pista de Flamenco: "Soy un flamenco rockero que piensa mucho en los demás, por eso adoro sudar mis plumas en las causas benéficas. Allí coincido con mis amigos flamencos más famosos".

Flamenco, máscara de 'Mask Singer 2'

Gatita

Pista de Gatita: "Y es que soy una gatita muy pasional… Siempre me guío por lo que me hace vibrar, a pesar de los que maúllan a mis espaldas… ¡Miauuuuuuu!".

Gatita, máscara de 'Mask Singer 2'

Dama Centella

'Mask Singer: tras la pista de la Dama Centella' en Atresplayer se emitirá cada semana tras la emisión del programa de Antena 3.

"Dicen que es como un rayo y todos la tratan con respeto". ¿Ganas de saber quién es? ¿Será alguien del grupo de Atresmedia? ¿Será tan importante como las máscaras del programa o crees que será una máscara 'de segunda'? Dama Centella vivirá diferentes situaciones cada semana: dará pequeñas pistas para que los espectadores puedan intentar descubrir su identidad y hacer sus apuestas, y también la veremos actuar interpretando diferentes canciones.