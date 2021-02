Jordi Évole visita la mansión de Ibai Llanos para entrevistarle y acaba inaugurando su canal de Twitch

Que Ibai Llanos es uno de los hombres del momento está fuera de dudas. Su relevancia en Internet es tan grande que en un sólo año ha conseguido cinco millones de seguidores en Twitch, la plataforma en la que realiza sus directos. Y este martes ha dado un paso más, ya que grabó la que será su primera entrevista importante para la televisión.

El 'elegido' para ese hecho ha sido Jordi Évole, que tras ceder su puesto como presentador de Salvados a Gonzo, sigue ligado a la televisión haciendo este tipo de formatos sin una periodicidad concreta. De hecho, el último programa que laSexta emitió de Évole fue la sonada entrevista a Lionel Messi.

La posibilidad de la entrevista surgió el pasado 27 de diciembre, cuando Évole entró en directo en un 'stream' de Ibai, en el que hablaron sobre la entrevista con Messi que días después iba a emitir laSexta. El presenador de Atresmedia aprovechó la oportunidad para sugerir que querría grabar un programa con él para conocer "al otro Ibai". Él aceptó y finalmente se ha grabado este martes.

Jordi Évole inaugura su canal de Twitch

La visita fue retransmitida a través de Twitch, primero en el canal de Ibai y luego en el del propio Évole, que inauguró su canal. "Esto es como si el primer día que juegas a futbol lo haces con Messi", aseguró el comunicador en su estreno en Twitch.

De hecho dieron alguna pista sobre lo que será la entrevista, que aún no tiene fecha de estreno. Ibai le preguntó que "¿cuál fue la entrevista más chunga que has tenido?", a lo que Évole respondió "la de Ibai Llanos, he aprendido mucho hoy".

Finalmente, y con 80.000 espectadores viendo el canal de Ibai, los dos acabaron jugando a Quién quiere ser millonario.

La mansión en la que vive Ibai Llanos

Jordi Évole ha sido de las primeras personas en visitar la nueva mansión en la que Ibai Llanos vive junto a algunos amigos (también 'streamers'). De hecho, el propio Ibai recientemente ha compartido un vídeo en Youtube en el que hace un tour por su nueva casa y en el que se puede ver absolutamente todo de la misma: desde las habitaciones, pasando por una discoteca o la sala de cine.