Así es Inma Campano, novia de Ángel en 'La isla de las tentaciones 2': su edad, su pasado y más

Inma Campano es una de las concursantes de 'La isla de las tentaciones 2'. La joven es natural de Sevilla, tiene 28 años y se se define como 'la Penélope Cruz de Montequinto', debido a su gran parecido físico con la actriz de Alcobendas, y por ser de este pueblo, perteneciente al municipio de Dos Hermanas.

Se dedica a ser influencer y tiene un gran éxito. En su cuenta de Instagram cuenta con 329.000 seguidores. Es embajadora de una conocida marca de perfumería y cosmética y ha hecho sus pinitos como modelo y actriz en diferentes videoclips. El más reciente, en el último tema de Manu Tenorio, 'Me tiene Loco'.

"Yo soy influencer porque me compré un móvil, y me ha hablado mucha gente: famosos, jugadores de fútbol, cantantes, actores... vamos, ¡hasta jugadores de la NBA! Soy la Penélope Cruz de Montequinto", eran las palabras con las que se describía en una de las promos del programa.

Su novio Ángel de los Santos

Inma entró en el concurso de la mano de su novio Ángel de los Santos. Un joven sevillano de 23 años, que oposita para Guardia Civil y con el que lleva un año. Sin embargo, la pareja ha durado poco. Este miércoles por la noche, en el tercer capítulo, nos enterábamos de que decidían abandonar el programa y despedirse de su aventura en República Dominicana.

La joven no llevaba nada bien estar separada de su novio y desde el primer momento entró en un bucle de ansiedad y lágrimas porque necesitaba verlo y hablar con él. "Me quiero ir porque esto me va a costar la salud", llegó a decir.

Petición de mano

Inma no se adaptó, ni se integró ni disfrutó y no paraba de llorar, lo que la llevó a solicitar una hoguera de confrontación con su novio Ángel. Éste aceptó ir porque tampoco soportaba ver lo mal que lo estaba pasando su novia.

Al final, en su reencuentro, decidieron abandonar los dos, con promesas de matrimonio y de tener hijos incluidas.

¿Siguen juntos Inma y Ángel tras participar en 'LIDLT 2'?

La pareja entró para fortalecer su amor y acabar con algunos problemas de pareja como los celos y la falta de confianza. A él le molesta que en el barrio se comente el interés que despiertan en Inma algunos personajes famosos dada su actividad como influencer, mientras que ella sufría ataques de celos, que para Ángel son descontrolados.

Sin embargo, llama la atención y no sabemos si podía significar algo, ni en la cuenta de Inma ni de Ángel hay rastro de fotos de los dos juntos. ¿Significará esto que la pareja ya no está junta y acabaron separándose?

Inma tiene un elevado nivel de vida

En el perfil de Instagram de Inma podemos verla que tiene un elevado nivel de vida, probablemente de los ingresos que recibe por promocionar marcas.

En sus fotos presume de diferentes artículos de lujo de marcas muy caras y reconocidas como bolsos de Chanel o Louis Vuitton, entre otros. También hace sorteos o informa de ofertas de productos que publicita.

Su aparición en el programa 'Gente maravillosa'

A pesar de lo poco que ha durado en el programa, Inma logró una muy buena aceptación entre los espectadores y seguidores del programa en Twitter por su bondad. Además la sevillana demostró tener una empatía fuera de lo normal y lloraba y lo pasaba igual o peor que el resto de sus compañeras cuando les ponían "más imágenes" de lo que habían hecho sus parejas con sus 'tentaciones'.

Inma Campano ya demostró su calidad humana en una anterior experiencia en televisión. La joven fue protagonista de una cámara oculta del programa 'Gente maravillosa', presentado por Toñi Moreno en Canal Sur. En ella pudimos ver cómo reaccionaba, sin que supiera que la estaban grabando, cuando escuchaba en un bar a dos mujeres -que eran actrices-, hablar de que querían deshacerse de su perro y abandonarlo.

Inma se indignó tanto que se metió en la conversación, les recriminó lo que querían hacer y grabó lo que decían con la intención de enviar el vídeo a varios grupos de protectoras de animales y gente animalista que conocía.

El vídeo se ha hecho viral después de que apareciera en 'La isla de las tentaciones 2'. Su discurso contra el maltrato y abandono animal, ha sido muy aplaudido en las redes sociales, ganándose el aplauso y cariño de miles de usuarios.