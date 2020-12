Anabel Pantoja, acusada de tener problemas con el alcohol por unos vídeos

Anabel Pantoja ha vuelto a dar de qué hablar por su extraña actitud. Si hace unas semanas era objeto de polémica por su adicción a las pastillas, ahora lo es por sus presuntos problemas con la bebida.

Todo comenzó por una fiesta que celebró el sábado en su casa. La joven, sobrina de Isabel Pantoja, compartió fotos y vídeos en su Instagram en los que aparecía bebiendo, cantando, disfrutando de la velada.

El problema fue que algunos de sus seguidores le dijeron que quizá tenía un problema con el alcohol, algo que a ella no le sentó bien.

Anabel Pantoja, acusada de "tener problemas con el alcohol"

“Yo tan feliz, ayer era sábado, estamos en Navidad y poco podemos hacer que estar en casa y celebrarlo. Me he quedado sorprendida porque gente me tacha como de que tengo un problema con el alcohol, como que me viene de casta, que canto fatal, que qué me creo”, ha dicho Anabel a través de sus stories de Instagram.

“Estoy cantando una sevillana que me chifla y he bebido un par de copas. ¿Aparte de eso hay algún problema más?”, ha añadido, visiblemente molesta.

Su adicción a las pastillas

En septiembre, Anabel confesó que tiene problemas de ansiedad desde hace años, lo que le ha conducido a una terrible adicción a las pastillas.

"Me he dado cuenta de la dependencia que tengo a los somníferos, tomo diariamente más del doble de lo que me aconseja mi doctor", dijo la colaboradora de 'Sálvame'. "Algunos días tomo pastillas con alcohol y eso acaba siendo una bomba de relojería", añadió.

Algunos días tomo pastillas con alcohol y eso acaba siendo una bomba de relojería

La medicación que toma Anabel se llama alprazolam, un fármaco que pertenece a la familia de las benzodiazepinas y se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso. Pero no es el único, también toma stilnox, un hipnótico para tratar el insomnio a corto plazo en adultos.

De momento, este es el único problema que tiene Anabel, nada relacionado, como vemos, con el alcohol.