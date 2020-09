Anabel Pantoja en 'Sábado Deluxe': "Soy adicta a las pastillas y a veces las mezclo con alcohol"

Anabel Pantoja se ha atrevido a confesar uno de sus mayores problemas de salud en 'Sábado Deluxe'. La sobrina de Isabel Pantoja tiene problemas de ansiedad desde hace años, lo que le ha conducido a una terrible adicción a las pastillas.

Problemas para dormir, trastornos de alimentación, miedo a la soledad y la oscuridad, Anabel necesita ayuda y ha decidido dar el primer paso para curarse: ponerle conciencia, afrontarlo y contarlo a sus compañeros de programa.

Anabel Pantoja, adicta a los somníferos

"Me he dado cuenta de la dependencia que tengo a los somníferos, tomo diariamente más del doble de lo que me aconseja mi doctor", ha revelado la colaboradora de 'Sálvame'. Pero eso no ha sido lo más duro de sus declaraciones, la sevillana ha confesado que a veces lo mezcla con otras sustancias: "Algunos días tomo pastillas con alcohol y eso acaba siendo una bomba de relojería".

La medicación que toma Anabel se llama alprazolam, un fármaco que pertenece a la familia de las benzodiazepinas y se utiliza para el tratamiento de los estados de ansiedad, especialmente en las crisis de angustia, agorafobia, ataques de pánico y estrés intenso. Pero no es el único, también toma stilnox, un hipnótico para tratar el insomnio a corto plazo en adultos.

"He entrado desde hace algunos años en una ruleta de estrés por el trabajo, la familia y eso me ha provocado que intente taparlo. Mi tía Isabel está muy preocupada", ha confesado. Además, la colaboradora ha expresado que en algunos momentos llega a perder la conciencia: "A veces me grabo vídeos ligeritos de ropa y me da miedo enviárselos al fontanero sin darme cuenta".

La que se ha mostrado más preocupada por su compañera ha sido Belén Esteban, quien no podía creer lo que estaba escuchado. "Mi amor, sabía que tomabas algo para dormir, pero no que estabas tan mal. Tienes un problema muy grave y debes tomar medidas. Sé que no tienes familia en Madrid, pero yo te considero mi amiga y me duele verte así", decía entre lágrimas la princesa del pueblo.

"Toda mi familia es consciente del problema y están preocupados. Bueno, el único que no sabía nada de esto es mi padre porque no le quería dar un disgusto. Me he dado cuenta durante el confinamiento y sobre todo en el reality 'Solo/a', aunque solo estuve 8 días", ha dicho Anabel.

Graves problemas con su novio

"La recuperación de esta adicción es muy lenta. Tengo que ponerme en manos de un profesional porque 'mi negro' está harto. Esta situación me ha llevado a tener muchas discusiones con él. Me cambia el humor, me levanto como con resaca y de mala leche", ha relatado Anabel entre lágrimas.

Además, la colaboradora ha reconocido que la famosa historia de Instagram en la que se enfrentaba a su novio era un momento provocado por mezclar somníferos y alcohol: "Sí, me había tomado una botella de vino y pastillas. Lo que me pasa es que luego no me acuerdo de algunas frases y digo cosas sin sentido", ha reconocido. "Algo que me preocupa mucho es si este problema puede fastidiar mis planes para ser madre", ha añadido la colaboradora.