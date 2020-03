El supuesto 'milagro' alemán: ¿cómo es posible que apenas registre muertos por coronavirus?

La tasa de letalidad del Covid-19 enAlemania continúa siendo un misterio para muchos. ¿Cómo es posible que compartiendo frontera con Italia, el segundo país más afectado por el virus después de China y el que más fallecidos ha registrado, apenas supere el centenar de muertos por culpa del brote?

Es aún más intrigante si tenemos en cuenta que el número de positivos no varía mucho del nuestro: más de 22.600 personas infectadas por Covid-19 en el país germano, frente a las más de 33.000 registradas aquí. Es decir: es el quinto país con más positivos del mundo pero sin embargo, apenas alcanza el 'top 10' en número de fallecidos: este lunes a última hora superaba por primera vez los 100 muertos por culpa de la pandemia.

Esto implica que nuestro vecino europeo tiene una de las tasas de letalidad de Covid-19 más bajas de todos los países afectados por la pandemia. Apenas llega a un 0,3%, en comparación con el 5% que estamos registrando a nivel nacional en España y el 8,3% en el que ronda Italia.

A día de hoy, tal y como señalaba el otro día en rueda de prensa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, la explicación del 'fenómeno" alemán no está nada clara. "No lo puedo explicar, estamos intentando entenderlo", respondía recientemente al ser preguntado por ello en la rueda de prensa.

En la misma línea se ha manifestado el jefe del equipo de gestión de infecciones de alto riesgo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Richard Pebody. "Es difícil de desentrañar, no tenemos una verdadera respuesta, se trata probablemente de una combinación de distintos factores", apuntó la semana pasada.

Más de 160.000 test semanales

Los responsables alemanes de luchar contra la epidemia, que está siendo monitorizada por el Instituto Robert Koch (RKI), organismo encargado del control y prevención de enfermedades, creen que se debe a la detención precoz y al gran número de tests que están haciendo en el país, al estilo surcoreano.

El hecho de que cuenten con una importante industria farmacéutica capaz de fabricar y distribuir test PCR también ayuda, igual que sucedió en Corea del Sur. De acuerdo con el presidente de esta institución, Lothar Wieler, los laboratorios alemanes están realizando de media unos 160.000 test cada semana.

Según explicaba este fin de semana a los periodistas, Alemania "reconoció muy pronto" la epidemia y no perdió tiempo a la hora de testear a toda la población posible. "Con ello hemos podido ganar tiempo para preparar los hospitales con tantas camas con respiración asistida y tantas camas en la UCI como sea posible", explicó.

Alemania es probablemente el país europeo que mejor está preparado para el Covid-19 en lo que respecta a recursos sanitarios. Mientras que en España antes de la crisis contábamos con unas 4.400 camas en unidades de cuidados intensivos -que han aumentado notablemente en los últimos días- Alemania tiene más de 25.000 camas de UCI con respiradores. La semana pasada el Gobierno solicitó 10.000 respiradores más de un fabricante alemán.

Los afectados son más jóvenes

Otro de los factores que pueden explicar la baja tasa de letalidad es que los afectados por el virus en Alemania son más jóvenes. En su mayoría, los primeros contagiados fueron personas que volvían del norte de Italia y de Austria de viajes de esquí.

Según los datos oficiales, más del 70% de las personas identificadas hasta ahora tienen entre 20 y 50 años, justo la parte de la población que no es considera de especial riesgo. De acuerdo con los registros, la edad media de los infectados es de 47 años y sólo el 20% tiene 60 años o más. No obstante, desde el Instituto Robert Koch no esperan que esto dure demasiado, y alertan de que el número de afectados entre los mayores de 65 años es probable que crezca durante los próximos días.

En España e Italia ocurre justo lo contrario, donde la inmensa mayoría de los fallecidos es mayor de 70, tal y como muestran las estadísticas de muertes del Gobierno italiano, que establece la media de edad de los difuntos a causa del brote en 80,5 años. Aquí, el 67% de los fallecidos en nuestro país también tiene más de 80 años.

Más de 156.000 euros para luchar contra la epidemia

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció el domingo por la tarde la prohibición a nivel nacional de reuniones en público de más de dos personas salvo que se trate de personas que conviven bajo el mismo techo así como el cierre de cafés, restaurantes, peluquerías y otros proveedores de servicios de higiene personal.

Precisamente, la propia canciller se encuentra cumpliendo cuarentena en su casa tras haber estado en contacto con un médico al que se diagnosticó coronavirus. Se le ha hecho una primera prueba y ha dado negativo, pero tienen que mantenerse a la espera.

Este lunes, el Gobierno alemán ha aprobado un programa de medidas sin precedentes con el fin de salvar los empleos y las empresas de la crisis suscitada por la pandemia. Para ello, el Ejecutivo planea asumir este año una nueva deuda récord de 156.000 millones de euros.

El paquete de ayuda aprobado cubre muchas áreas. Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, al igual que los artistas y quienes cuidan de enfermos y ancianos recibirán subvenciones directas de hasta 15.000 euros durante tres meses.

Asimismo, el Gobierno ha dispuesto que no se podrá dar aviso de desalojo a inquilinos que no puedan pagar el alquiler debido a la crisis del coronavirus y se han simplificado los trámites de las ayudas a desempleados de larga duración. Los ministros también han dado luz verde a una ayuda superior a los 3.000 millones de euros para los hospitales de Alemania y han ampliado los poderes del Gobierno federal en el área de control de epidemias.