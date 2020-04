El rechazo a sanitarios en sus comunidades de vecinos es anecdótico en España

Los aplausos ganan al rechazo. La alarma generada en los últimos días por comunidades de vecinos que piden a los sanitarios que viven en sus edificios que no acudan a sus casas por miedo al contagio del coronavirus, no está justificada. Son casos puntuales, al menos en España. Es verdad que muchos sanitarios están optando por dormir en otras casas o en hoteles medicalizados para no exponer a ningún riesgo a su entorno.

Así lo aseguran los sindicatos sanitarios consultados por Vozpópuli. "Lo hemos estado mirando y son casos que han ocurrido en Sudamérica", señala Ángela Hernández Puente, vicesecretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) en relación a los casos que han saltado a las redes en los últimos días.

Entre los que ha tenido más difusión, el de Rodrigo Cuba, un sanitario que trabaja para Cruz Roja Argentina y denunciaba el cartel con el que se topó al llegar a su edificio en el que supuestamente los vecinos le ruegan que no acuda a dormir a su casa.

Casos en Valencia y en Castilla-La Mancha

"Lo hemos visto en redes. Ya empezó a sonar a medianos de la semana pasada por un caso que no era de aquí. Pero esto es el efecto llamada, cuando se le ocurre a alguien una cosa, se les ocurren a más. Lo hemos tratado tanto en Amyts como en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Hemos visto un pequeño goteo. Algún caso va llegando. Han mencionado uno en Valencia y otro de un residente en Castilla-LaMancha", señala Hernández Puente.

La vicesecretaria general del sindicato médico añade que este tipo de comportamientos no deberían tener mayor difusión. Porque, insiste, son hechos "muy puntuales" que, eso sí, si tienen conocimiento de que se dan, afrontarán dando a los sanitarios el apoyo jurídico que sea necesario. "Hay cosas que no hay que dejar así", recalca.

En cualquier caso, la representante de Amyts explica que su propio termómetro le indica que "los aplausos no solo no han bajado, sino que siguen aumentando y hay mucha más gente solidaria y con buenos sentimientos que al revés".

Dormir fuera de casa por su familia

Los sindicatos sanitarios explican que son varios los profesionales que durante todo este tiempo han optado por vivir fuera de sus propias casas para evitar contagios en su entorno. Incluso, relata, Hernández Puente, adoptando decisiones muy duras como separarse de sus hijos pequeños o sus padres mayores. En cualquier caso, señalan desde Amyts, "debería ser una decisión individual; no se puede forzar a nadie a tomarla".

Los sanitarios tienen la posibilidad, si así lo eligen, de dormir en hoteles medicalizados o en alguno de los alojamientos que se ofrecen de forma solidaria

A través de sus gerencias sanitarias, los profesionales tienen la opción de dormir en algunos de los hoteles medicalizados que se han abierto por toda España a medida que el coronavirus iba avanzando. "Al principio en Madrid hubo más problemas, pero ahora se ha normalizado y están funcionando", señala Hernández.

Además, señala la vicesecretaria general de Amyts, hay diversas iniciativas de alquiler solidario para ofrecer a los sanitarios pisos que estaban vacíos. Una de ellas está promovida por Madrid Aloja, una asociación de particulares, gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid, que en estos días ofrece viviendas para los sanitarios que combaten la pandemia. Unos 25.000, según las últimas cifras, ya han resultado infectados por el virus en toda España.

Que cuenten con los equipos necesarios

"Todos los profesionales sanitarios son los primeros interesados en no contagiar a ninguna persona de su entorno (familiares, vecinos…) por lo que venimos denunciando desde el primer momento que tienen que contar con los equipos de protección necesarios para poder realizar su trabajo de forma segura", añaden desde el sindicato de Enfermería SATSE.

SATSE entiende "la preocupación de la comunidades de vecinos" pero la solución, aclara, no pasa porque los sanitarios "no duerman en sus hogares sino porque estos profesionales no se contagien al contar con la protección necesaria cuando atienden y cuidan a personas con la Covid-19".

Otra cuestión, puntualizan, es que haya profesionales que "voluntariamente" decidan no dormir en sus casas "y, para ello, deben poder contar con un sitio para hacerlo (hoteles y establecimientos similares)". Así lo ha reclamado también SATSE y ha hecho las gestiones oportunas en casos concretos para facilitar este alojamiento de "manera temporal".