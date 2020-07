La sanidad privada, contra el plan para suprimir el modelo de las mutuas de los funcionarios

La sanidad privada, a través del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) mostró hoy su "sorpresa y honda preocupación por las medidas planteadas" en relación con el Plan de Acción del Ministerio de Sanidad para la "Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID 19". Un plan que contemplaría la situación de las mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) con financiación pública directa y la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud. Puntos que inquietan especialmente a la Fundación Idis.

Según el documento, al que ha tenido acceso Redacción Médica, el plan incluye "abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”.

La respuesta de la Fundación IDIS no se ha hecho esperar. En un comunicado, indica que la reconstrucción del sistema sanitario "pasa por una necesaria confluencia de esfuerzos y el sector sanitario privado, del que forman parte 8,7 millones de asegurados (sin incluir los mutualistas), contribuye a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro de al menos 564 euros porasegurado/año, que suponen un ahorro mínimo de 4.949 millones de euros para el sistema público".

Solo esta colaboración para el sistema, prosiguen, obliga a tener en cuenta a un sector que lleva a cabo el 30,5% de las intervenciones quirúrgicas, registra el 23,5% de las altas y atiende el 24,5% de las urgencias en España.

La Fundación IDIS hace un llamamiento al Ministerio de Sanidad sobre este plan de acción y a la mesa del Congreso de los Diputados -ante el análisis del documento realizado en base a las aportaciones planteadas por los expertos del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública- para que "la reconstrucción del sistema tenga en cuenta a todos los agentes implicados, considere el papel del sector privado -que viene mostrándose durante décadas y ha quedado aún más patente durante la crisis de la covid-19-, y evite acabar con fórmulas y modelos que generan eficiencia contrastada para el sistema y satisfacción para los usuarios".

El mutualismo ahorra en gasto sanitario

Respecto al mutualismo administrativo, la Fundación IDIS subraya que "favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado, al tiempo que facilita la asistencia sanitaria de la población". De hecho, según los datos aportados, en 2019 el régimen de mutualismo administrativo ascendió a aproximadamente 1,8 millones de personas.

Según IDIS la prima media de MUFACE se situó en 2019 en 864 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita fue 1.291 euros, lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista.

Esta opción, remarcan desde la entidad, es actualmente elegida de forma libre por el 84% de los funcionarios "y, en términos económicos, es un modelo que aporta eficiencia, ya que el gasto per cápita de la población cubierta es sustancialmente inferior al gasto sanitario público per cápita: se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2019 en 864 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.291 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), lo que supone un ahorro de 427 euros por cada mutualista.

Para la Fundación IDIS -de cuyo patronato forman parte 27 grupos implicados en la sanidad privada española como Asisa, Caser, DKV, Farmaindustria, FENIN,HM Hospitales, Hospiten, MAPFRE, Quirónsalud, Sanita o Vithas, entre otros- medidas como la desgravación fiscal sanitaria "descargan de presión asistencial y financiera al sistema público de salud".

El gasto de medicamentos es inversión en salud

La contratación voluntaria de un seguro privado de salud, destacan, "genera ahorros evidentes al Estado, como se ha indicado, facilita la accesibilidad de la población al sistema y favorece notablemente el empleo y las inversiones".

Sobre las medidas sobre el gasto en medicamentos planteadas por el documento del Ministerio de Sanidad, la organización señala que "el esfuerzo presupuestario en medicamentos es una auténtica inversión en salud y no un gasto".

También, añaden, es imprescindible poner sobre la mesa "la ingente aportación de la industria farmacéutica para potenciar el tejido industrial y la inversión en investigación, desarrollo e innovación (España es tras Estados Unidos el país donde más ensayos clínicos se realizan), y su aportación va más allá de lo estrictamente sanitario, ya que genera un gran impacto también en el ámbito económico y social que es necesario tener muy en cuenta".

CSIF quiere conocer los planes de Sanidad

También hoy, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dirigido una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios.

El sindicato se hace eco "de la inquietud que ha generado un documento en el que trabaja el Ministerio de Sanidad donde se anuncia la intención de abordar la financiación de las mutuas" y recuerda que el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud "desde su nacimiento con el fin de dar cobertura a un régimen de la Seguridad Social al colectivo de funcionarios".

El sistema de mutualismo administrativo, pese a su déficit de financiación, indican desde CSIF, reduce además la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud.

458 hospitales y 52.212 camas

La Fundación IDIS pone en valor a la sanidad privada como sector clave de la economía (contribuye con el 2,6% del PIB, inciden); motor de innovación (los centros privados participan en 1.431 ensayos clínicos y empleo estable de calidad (cuenta con 269.515 profesionales cualificados).

El sector cuenta con 458 hospitales (57% del total de centros hospitalarios de nuestro país) y una dotación de 51.212 camas, que suponen el 32% del total de las existentes. Gracias a ello, subrayan, registra el 23,5% de los ingresos, el 19,7% de las consultas y el 17,5% de las estancias.

El 70% de los ciudadanos con cobertura sanitaria exclusivamente pública considera importante la colaboración con la sanidad privada para reducir la saturación de la primera, según una encuesta de IDIS

Precisamente hoy, esta misma Fundación hizo pública una 'Encuesta de percepción sobre la aportación de la Sanidad Privada' en la que se aportan datos como que cerca del 70% de los ciudadanos con cobertura sanitaria exclusivamente pública consideran importante la colaboración con la sanidad privada para reducir la saturación de la primera o que la mayor parte de la población española, independientemente de la cobertura sanitaria que se tenga, valora positivamente la relación entre la sanidad pública y la privada.

Según la muestra, realizada por SIGMADOS , para el 68,1% es importante la colaboración de la sanidad privada en la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas para reducir la saturación de la pública; el 57,3% de la población mantiene que es necesaria la cooperación del sector privado para asegurar la asistencia del sistema sanitario español o para el 56,6% el nivel de colaboración sanidad publica-privada debería ser aún mayor. Además, el 61,0% opina que la sanidad privada es una importante fuente de empleo.