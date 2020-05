Sanidad asegura que si hubiera habido un repunte con la salida de los niños "se habría observado ya"

Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha confirmado en rueda de prensa que hasta el momento, pasadas dos semanas tras la salida de los niños del confinamiento, no se ha registrado ningún repunte de casos.

"Es verdad que si hubiera habido un efecto de transmisión durante los primeros días del inicio de los paseos con niños los hubiéramos observado ya. Hasta la fecha no hemos observado nada", ha asegurado el portavoz de Sanidad durante su intervención en la rueda de prensa diaria.

No obstante, Simón ha puntualizado que "concluir con certeza" que no se producirán repuntes es prácticamente imposible, ha reconocido que por el momento, no se han observado rebrotes como consecuencia de la salida de los menores de 14 a la calle.

Situación "muy favorable" de España

De acuerdo con los datos proporcionados este lunes por el Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos con coronavirus ha caído este lunes a 123, la cifra más baja desde el 18 de marzo. En total, la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia suma ya 26.744 personas. Otro de los datos más positivos es la cifra de contagios diarios por PCR, que ha caído hasta los 373, un número que no se veía desde el 9 marzo.

En ese sentido, Simón ha instado a aprovechar "la situación muy favorable" que tiene España para garantizar que los números siguen cayendo, haciendo así un llamamiento a la precaución. En ese sentido, el portavoz sanitario ha recordado que hay que garantizar que los servicios de Atención Primaria tienen "recursos y están bien dotados" para la detección y rastreo de casos y los recursos asistenciales pueden mantener o "desplegar de la forma más rápida posible" para evitar los colapsos durante el pico de la pandemia.