La patronal de las residencias privadas asegura que un 75% de los centros quedaron libres de covid en la pandemia

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) -que aglutina a las residencias privadas de mayores- ha presentado hoy una radiografía de un sector que genera una actividad económica de 4.500 millones de euros al año, con cerca de 5.600 residencias y 381.000 plazas. Un sector que, además, se siente injustamente tratado y rechaza las críticas por cómo han gestionado en sus centros la pandemia del coronavirus. "Nos han criminalizado. Somos víctimas, no verdugos", critican.

Siete meses después de estallar la crisis sanitaria se quejan de que todavía no hay protocolos únicos de actuación, piden plazas de hospitalización para los mayores con covid, test y estocaje de equipos de protección que, dicen, deberían pagar las administraciones. Ellos, defienden, lo han hecho bien en sus centros y aportan un dato: un 75% de los centros han estado libres de covid durante la pandemia.

En rueda de prensa, el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid ha hecho balance de cuál ha sido la actuación de la patronal durante la primera oleada de la crisis sanitaria pero, sobre todo, se ha defendido de lo que la patronal considera "inexactitudes" que se han vertido sobre la gestión de las residencias privadas en la crisis de salud ocasionada por el coronavirus. "Queremos aportar información y luz sobre un sector muy desconocido", apuntó.

Radiografía del sector en España

Al tiempo, la Federación -que representa a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas, 28.000 plazas en centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios de tele-asistencia- ha presentado el informe 'Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España', elaborado por la consultora PWC.

Un libro blanco sobre una industria que, resaltan, genera una actividad económica de más de 4.500 millones de euros al año y que emplea de forma directa a casi un 1% de la población activa en España. De las cifras globales de cerca de 5.600 residencias y 381.000 plazas en España, el documento desglosa que el 25% de las plazas son de titularidad pública, aunque la gestión puede ser privada. Del resto de plazas, un 26% son plazas concertadas, con un precio regulado y fijado en función de la renta y nivel de dependencia del usuario. Las demás, son plazas privadas.

Calma tensa en la segunda ola

A preguntas de Vozpópuli, el presidente de FED señaló que, en esta segunda oleada de la pandemia, los centros están mucho más preparados, aunque se vive "una calma tensa" ante el avance del virus durante las próximas semanas. Hay que recordar que, durante la pandemia, fallecieron en torno a 20.000 personas mayores en residencias públicas, concertadas y privadas de toda España, uno de los grandes dramas de la crisis sanitaria.

Son cifras no oficiales, señala Fernández-Cid, porque, por más que las han reclamado, señala, todavía no tienen esos datos prometidos por el Ministerio de Sanidad sobre la incidencia real y el número de fallecidos en los centros durante la pandemia. Así las cosas, la FED aporta sus propios datos para defender que el número de contagios no fue mayor en los centros privados. Un tanteo entre sus residencias asociadas, apuntó, señala que un 75% de las residencias han estado libres de covid.

Se apoya en otros datos para defender que el coronavirus no azotó en mayor medida a los centros privados: "En Euskadi, las diputaciones concluyeron que la pandemia había tenido mucha más incidencia en las residencias públicas. En la Comunidad de Madrid, la incidencia en las residencias de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) -que gestiona los centros públicos- fue del 10,63 % según datos de la Comunidad y, en las privadas, del 7,8 por ciento.

El pasado lunes, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero, daba datos sobre los contagios en estas instalaciones en la Asamblea de Madrid. Informaba que en la región hay 71 residencias con casos de covid en la actualidad, de las cuales en ocho hay más de diez casos. Según esos datos, el número de contagiados en residencias es de 360 personas, la mayoría asintomáticos. Desde el pasado 22 de junio, se registraron 51 fallecidos en residencias, y de ellos, 33 se han producido en septiembre, según los datos facilitados por el consejero.

"Se nos ha tratado de forma injusta"

Fernández-Cid ha aprovechado para hacer una defensa de lo que considera ha sido una correcta gestión de la crisis sanitaria en las residencias privadas. "Inexactitudes" que, en su opinión, se han vertido sobre estos centros a los que se ha tildado de empresas que sólo buscan lucrarse. "Se nos ha tratado de forma injusta. Se nos responsabilizó del colapso del sistema sanitario, incluso del sistema funerario", aseguró.

El presidente de la FED dice que, cuando estalló la pandemia, por parte del Ministerio de Sanidad primero y, luego, cuando ya tuvieron competencia en materia sanitaria, por parte de las comunidades autónomas "se nos consideró espacios sanitarios y de ahí vino el problema, porque somos solo residencias y nuestros médicos tuvieron que tomar decisiones muy difíciles. Confinaban y aislaban a nuestros mayores pero a la vez nos dejaban sin medio como test, para ver cómo se hacía ese aislamiento. En pocos días nos encontramos tratando enfermedades infectocontagiosas por todos lados y se nos exigió resolver problemas médicos muy agudos, sin tener recursos humanos", añadió.

Fernández-Cid asegura que, en aquellos días en los que morían tantos residentes, se les culpabilizó de la situación. "Había que buscar un culpable y el eslabón más débil de la cadena éramos nosotros. Hemos cuidado a más de 380.000 personas con escasos medios. Siempre se ha puesto de manifiesto lo negativo, la alta letalidad", se quejó el representante de la patronal.

Residencias en manos de fondos de inversión

Otra de las "inexactitudes" que, en su opinión, se han dicho sobre el sector privado es que son los fondos de inversión los que gestionan estos centros. Según Fernández-Cid sólo lo hacen "en un 8% de las residencias, por tanto la mayoría del sector no está en sus manos. Es falso. Está en manos de pymes españolas que gestionan, en la mayoría, una sola residencia".

Según el documento hoy presentado por la FED el mercado español se caracteriza por estar altamente atomizado: un 75% de las empresas son pymes españolas que gestionan un solo centro; un 11%, multinacionales y tan solo ese 8%, repiten, está en manos de fondos de inversión. La entrada en los últimos años de empresas especializadas en activos residenciales inmobiliarios y la llegada de nuevos operadores ha cambiado el panorama inversor: en 2019, la inversión en residencias para la tercera edad alcanzó los 300 millones de euros, duplicando la inversión realizada en 2018.

Atención durante la pandemia

Los representantes del sector privado, insisten. "Se les dejó solos" frente a la crisis sanitaria. Y repiten: "los centros de primaria estaban colapsados o cerrados y al acceder a los hospitales se nos negaban las derivaciones. Ahora tenemos que actuar inmediatamente, no nos pueden dejar aislados", señaló en la misma rueda de prensa Alberto Echevarría, secretario general de la FED y presidente de ECHO, European Confederation of Care Home Organizations.

Echeverría desgranó un documento de propuestas sobre la incidencia de la crisis provocada por la covid-19 en el sector de las residencias, donde se aportan soluciones a todos esos problemas. Así, desde la FED proponen actuaciones coordinadas para paliar los efectos de esta crisis y de las que se puedan suceder en el futuro.

Reclaman medidas de confinamiento y sectorización, realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, uso de EPIs, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos y régimen de visitas de familiares, entre otros aspectos.

Los EPIS financiados por Sanidad

También la creación de un estocaje mínimo de equipos de protección individual para casos de emergencias sanitarias. Este almacenamiento puede ser tanto en las propias residencias, como centralizado por cada Comunidad Autónoma o el Gobierno central, precisan. Pero no quieren ser los centros privados los que aporten ese coste adicional: debería incluirse en los precios concertados o estar financiados por Sanidad, de la misma forma que se hace con las instalaciones sanitarias, sugieren.

El sector público debería promover el desarrollo de los servicios de cuidados intermedios (CSI) para pacientes dependientes o que requieran de cuidados paliativos, reclaman

Proponen también establecer personal sanitario del sector público integrado en las residencias para mayores, cubierto por personal de la administración a través de Unidades de apoyo desde Atención Primaria. Añaden que el sector público debería promover el desarrollo de los servicios de cuidados intermedios (CSI) para pacientes dependientes que se estén recuperando de una intervención o que requieran de cuidados paliativos, por ejemplo.

Las residencias, aseguran, no están adaptadas para estos servicios sanitarios, ni los hospitales están preparados para los cuidados especiales de estos pacientes. "Esta medida permitiría la descongestión de hospitales, reduciendo el coste sanitario", apuntan.

Las grandes cifras del sector

En cuanto a los datos desglosados en el documento ''Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España', según el representante de la patronal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que por cada cien personas mayores de 64 años, se deberían tener 5 plazas en residencias y en España hay 4,22. "Por tanto somos deficitarios en 66.000 plazas a lo largo del país", apuntó.

Los datos del informe desgranan que actualmente el 19% de la población tiene más de 64 años. De acuerdo con las estimaciones del INE, de continuar esta tendencia, en 2050 pasaremos de 9 a 16 millones de personas mayores de 64 años en España, aproximadamente un tercio de la población, lo que nos situaría como el 4º país más envejecido de la Unión Europea. "Basándonos en las estimaciones demográficas del INE y las recomendaciones de la OMS, se necesitarán alrededor de 785.000 plazas residenciales en 2050, el doble de las existentes en 2018", apuntan desde la FED.

El informe del sector también indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas

Según la FED, duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales. El informe del sector también indica que, actualmente, hay proyectos en cartera de alrededor de 270 centros residenciales, con más de 25.000 plazas -de las cuales un 61% son del sector privado, ya sea de forma directa o mediante concesión- una cifra insuficiente para cubrir la actual demanda, consideran.

155.000 trabajadores directos

Destacan que el sector empleó a más 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1% del total de ocupados en España. Alrededor de un 60% de sus ingresos, precisan, se destina a la retribución de los trabajadores, 2,2 veces más que la media del sector servicios en España, aseguran.

Fernández-Cid admitió que deben aumentar esos salarios pero lanzó una reflexión: "El 50 % son plazas privadas al cien por cien que pagan los mayores. Habrá que ver si los nuevos precios podrán ser pagados por estas personas. Que una plaza pública cueste 170 euros al día por plaza y esas mismas administraciones concierten con la iniciativa privada a 54 euros de media en todo el país...¿Tiene sentido?".