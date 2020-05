Solo un 5% de la población española ha generado anticuerpos contra la covid-19

Un 5% de la población española se ha contagiado de covid-19, y como consecuencia, ha logrado generar anticuerpos contra la enfermedad. Así lo ha trasladado este miércoles en rueda de prensa la doctora Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, donde ha anunciado los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad para lograr la famosa 'foto' de la realidad de la pandemia en nuestro país.

"Lo que hace el estudio es constatar que en torno a un 5% de la población ha superado la covid-19, poco más de dos millones de personas. No hay inmunidad de rebaño, algo que no nos ha sorprendido desde el Ministerio de Sanidad", ha explicado por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha asegurado durante que era una hipótesis con la que ya contaban y en base a la cual han desarrollado el proceso de 'desescalada'. En total, los resultados implican que unas 2,2 millones de personas han superado el virus en nuestro país, aproximadamente.

El estudio, realizado por el Instituto de Salud de Carlos III (ISCIII) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en colaboración con las comunidades autónomas, comenzó el pasado 27 de abril y tiene como objetivo estimar el grado real de inmunización de la población española frente a la covid-19. Según han explicado desde el Ministerio de Sanidad, esta información será fundamental a la hora de determinar las medidas de cara a un posible rebrote del coronavirus.

Variabilidad geográfica y un 26% de asintomáticos

Según ha explicado Pollán en la rueda de prensa, los resultados no les han sorprendido, ya que esperaban obtener una cifra similar. No obstante, algo con lo que no contaban era con la enorme diferencia de la incidencia del virus en las distintas comunidades autónomas.

"Una de las cosas que sí nos han llamado la atención ha sido la gran variabilidad geográfica que hemos registrado en el estudio", ha señalado por su parte Pollán. Mientras que la Comunidad de Madrid al menos un 11,3% de la población ha generado anticuerpos, en regiones como Galicia este porcentaje no supera en ninguna provincia el 3%.

Por otro lado, también han determinado que un 26% de los que han dado positivo en las pruebas de anticuerpos eran asintomáticos, lo que da una idea del nivel de casos que pasan desapercibidos. Por otro lado, casi la mitad de aquellos que registraron uno de los síntomas considerados como 'raros' de la covid-19, la pérdida de olfato, presentaron anticuerpos: en particular, un 46%.

Dos tipos de test

Para el estudio se han utilizado dos tipos de test, según ha explicado la directora del ISCIII, Raquel Yotti. Por un lado, un tipo específico de test rápido, que ha sido exactamente el mismo para todos los participantes. Pero debido al riesgo que suponen en muchos casos los falsos positivos que pueden implicar este tipo de pruebas, dentro del estudio también incluyeron la posibilidad de tomar muestras de sangre para analizarlas también en el laboratorio.

"No nos esperábamos tanta participación", ha apuntado, explicando que un total de 16.953 personas han accedido a ofrecer sus muestras de sangre. "Hemos analizado todas ellas y luego hemos cruzado los datos", ha explicado Yotti, al tiempo que ha añadido que los dos resultados han coincido en un 97,3% de los casos.

Durante su intervención, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha destacado "lo ambicioso" del proyecto. "Creemos que es uno de los estudios más sólidos que se han hecho en el mundo, desde luego en los países occidentales, por el grado de representatividad y por el número de pruebas hechas", ha señalado durante la rueda de prensa.

Alta participación

Por su parte, según ha explicado durante la rueda de prensa Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y director ejecutivo del estudio, este fue diseñado para "comprender mejor la dinámica que está teniendo la infección" en nuestro país y para que participen en él 60.000 personas repartidas en más de 36.000 hogares. Según han comunicado, han contado con un 75% de participación en el mismo.

En cada visita, los participantes han respondido a un breve cuestionario sobre el diagnóstico, sus posibles síntomas y su información demográfica. Luego, se les hace una prueba de anticuerpos a partir de una muestra de sangre tras un pinchazo en el dedo. Por el momento se ha llevado a cabo una ronda de primeros contactos. Según ha explicado Blanco, todavía quedan dos.

El estudio todavía está en marcha, por lo que los datos presentados este miércoles, corresponden a los resultados obtenidos tras dos semanas de trabajo. A pesar de tratarse de datos preliminares, ponen de relieve la enorme diferencia entre los casos detectados -que según los últimos datos disponibles ascienden a un total de 228.291 positivos por pruebas PCR- y la cifra real de personas que se han visto contagiadas por el virus sin ser detectados.

Por otro lado, también ilustran algo que muchos expertos daban por hecho: que la inmunidad de grupo está todavía muy lejos. Frente al 10% de inmunidad alcanzado entre la población española a día de hoy, es necesario que al menos un 60% de la población genere anticuerpos para poder alcanzar la conocida como 'inmunidad de rebaño'.

Estudio de seroprevalencia by Vozpopuli on Scribd