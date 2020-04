¿Realmente puede proteger la nicotina contra el coronavirus?

Esta semana se ha dado a conocer que un grupo de investigadores franceses ha comenzado a investigar si la nicotina puede servir como potencial tratamiento contra el coronavirus. Esta noticia ha generado bastante escepticismo sobre el tema, ya que al tratarse de una enfermedad respiratoria, cualquier sustancia que pueda afectar a los pulmones está considerada como negativa.

La realidad es que a día de hoy no se tiene demasiada evidencia sobre cómo afecta el consumo de tabaco a la hora de contraer Covid-19. Si bien los fumadores no están considerados como un grupo de riesgo -es decir, se estima que no tienen más papeletas de contraer el virus- sí que tienen riesgo de sufrir un peor pronóstico una vez contraída la enfermedad, ya que el tabaco y las demás sustancias que tienen los cigarrillo dañan los pulmones.

Fumar además debilita el sistema inmunitario y su respuesta ante infecciones, haciendo que los fumadores sean más vulnerables ante diferentes enfermedades infecciosas. Entonces, ¿cómo es posible que la nicotina sea un tratamiento para la Covid-19? Lo primero que hay que dejar claro es que es fundamental diferenciar entre nicotina y tabaco, ya que la primera es sólo una de las miles de sustancias que incluye un cigarrillo tradicional.

Es un estudio preliminar: Francia sigue investigando

Por otro lado, lo que se ha dado a conocer es una hipótesis planteada por un grupo de investigadores franceses en un estudio publicado el pasado 21 de abril. Se trata de un estudio preliminar que ha captado la atención del Ministerio de Sanidad francés.

En él, los científicos franceses plantean si la nicotina podría tener efectos preventivos ante la Covid-19, al evitar que el virus se adhiera a las células. Según pudieron observar, la proporción de contagiados fumadores en un hospital francés, apenas un 5%.

"Encontramos que solo hay un 5% de fumadores, lo que es muy bajo. En resumen, tenemos un 80% menos de fumadores en los pacientes con Covid-19 que en la población general del mismo sexo y edad", explicaba este viernes en la emisora France Inter el internista Zahir Amoura, uno de los responsables del estudio.

Ahora, el Gobierno francés está preparando un estudio a más escala para ahondar en la investigación de esta hipótesis. De hecho, ha limitado la venta de productos sustitutivos de la nicotina, como los parches, hasta que finalice el estudio.

El nuevo ensayo se llevará a cabo en el mismo hospital donde realizaron el informe los científicos franceses, que analizaron a 480 pacientes. En él, se distribuirán parches de nicotina con dosis diferentes a personal sanitario de manera preventiva, a pacientes hospitalizados para ver si los síntomas disminuyen, y a pacientes en cuidados intensivos para ver si la inflamación se reduce.

La hipótesis se centra en la posibilidad de que la nicotina podría frenar el avance del virus al evitar que penetre en las células, lo que podía explicar el bajo número de fumadores entre los pacientes del coronavirus. Por el momento, todo se reduce a meras hipótesis, motivo por el que el Gobierno francés quiere ahondar en la materia, al tiempo que ha expresado su preocupación ante la adicción que provoca esta sustancia.

"Hay que dejar de fumar"

"El primer mensaje es que hay que dejar de fumar. El tabaco es la principal causa de morbimortalidad en los países desarrollados. De hecho los fumadores con Covid-19 tienen peor pronóstico", dice José María Martínez Sánchez, epidemiólogo y profesor de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), donde lidera y coordina el grupo de investigación sobre Determinantes de Salud y Políticas Sanitarias.

Junto con el doctor Josep Clotet, bioquímico y, como él, investigador de la UIC Barcelona, Martínez-Sánchez está trabajando en un estudio que evalúa el papel de la nicotina en la proteína ACE2 como fuente de entrada de la Covid-19. Cuentan con muestras congeladas (1.000 personas) de estudios previos del investigador y quieren tener resultado en un plazo máximo de cuatro meses. "Hablamos sobre una hipótesis. Sobre qué papel tiene la nicotina en el ACE2 y si es realmente un inhibidor de esta proteína. ¿Por qué el ACE2?. Porque es el principal receptor del coronavirus", señala el investigador.

Martínez Sánchez, que se dedica al control del tabaquismo, explica que, junto a su compañero, estuvieron analizando los datos publicados hasta la fecha sobre el número de infectados en China y el bajo porcentaje de fumadores. "Nos llamó la atención. De momento, no confirman nada, pero podrían dar soporte a la hipótesis de que la nicotina podría desinhibir el AC2. Y, cuidado, digo la nicotina, no el tabaco. Porque el tabaco tiene más de 8.000 sustancias, todas ellas perjudiciales para la salud".

La hipótesis es plausible

Alude a un estudio que han hecho, de forma interna sobre 27 países de la Unión Europea en el que "hemos sacado la prevalencia de consumo de tabaco estandarizada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hemos cogido la tasa de infección acumulada de estos países y ¿qué hemos visto?, que hay una coronación negativa, lo que apoyaría la hipótesis de la nicotina, pero no la confirmaría".

En Francia, señala el investigador, la publicación del artículo ha generado una gran alarma social. Incluso, cuenta, "se han agotado los parches de nicotina en las farmacias. Y no es eso. Hay que dejar de fumar y que la ciencia siga su curso", señala el epidemiólogo.