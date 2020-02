El riesgo real de coronavirus en el Mobile: "No hay ningún motivo científico que justifique esta decisión"

Después de varios días de incertidumbre, los organizadores del Mobile World Congress optaron por cancelarlo esta semana, después de toda una sangría de empresas que anunciaron que no asistirían a unas de las convenciones tecnológicas más importantes del año. El motivo, tanto de las compañías como de la organización, fue el posible riesgo de contagio por coronavirus, cuyo brote surgido en Wuhan ya le ha costado la vida a más de 1.300 personas.

No obstante, existe cierto escepticismo sobre los motivos reales de la cancelación. ¿Era realmente alto el riesgo de contagio en el Mobile? A pesar de la cantidad de asistentes y la presencia de miles de representantes de empresas chinas, muchos expertos sanitarios aseguran que su celebración no suponía una amenaza para la salud pública.

"Desde el punto de vista estrictamente médico y científico, no hay ningún elemento que justifique esta decisión", apunta en una conversación con Vozpópuli Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). "En España no se ha producido ni un sólo caso en la península y a día de hoy está totalmente libre de enfermedad, por lo que desde el punto de vista de salud pública no hay justificación posible", señala.

Una teoría con la que coincide el propio Ministerio de Sanidad. En un comunicado remitido poco después de hacerse oficial la cancelación del Mobile, aseguran que "no hay razones de salud pública para no celebrar este tipo de eventos en España", ya que afirman que el Sistema de Salud Nacional puede hacer frente sin problemas a la posibilidad de una epidemia.

Por otro lado, apuntan que desde el Gobierno se han seguido en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a pesar de haber declarado el brote del Covid-19 una "emergencia sanitaria internacional" no ha establecido ningún tipo de restricciones en el movimiento de personas ni de mercancías.

Desde el punto de vista de Almirante, ni siquiera el enorme trasiego de personas de varios puntos del planeta es suficiente motivo para justificar la cancelación. "Para que la población se haga una idea, ahora mismo se está celebrando un congreso similar al Mobile en Holanda, donde asisten más de 80.000 personas. No hay nada de especial en este congreso, no se han tomado ningún tipo de medidas extraordinarias", apunta.

Los hechos

La primera empresa en anunciar la cancelación de su asistencia al Mobile World Congress fue LG. La coreana abrió la caja de los vientos aludiendo al coronavirus como motivo principal de su decisión. Desde ese momento el goteo de abandonos fue constante: Ericsson, Nokia, Sony, Sprint...

El momento en que se empezó a especular seriamente con que la organización podría decidir finalmente suspender el evento se produjo cuando varios operadores anunciaron que tampoco acudirían a la cita por temor a que alguno de sus empleados se contagiase. La GSMA, organizadora del evento, decidió entonces celebrar una reunión de urgencia tras la cual canceló el evento.

Tras la noticia, la GSMA realizó una rueda de prensa con el Ayuntamiento de Barcelona para dar todos los detalles de la situación. Desde el consistorio catalán se apuntó a que existían garantías sanitarias suficientes para realizar el evento. Algo que no corre en paralelo a lo que piensa la organización, quien apuntó que no quería tomar riesgo alguno entre los asistentes.

El Mobile World Congress es la mayor feria internacional de telefonía móvil. El año pasado acogió a 108.00 personas de todo el mundo. Las empresas chinas son en la actualidad una de las mayores potencias tecnológicas del orbe, por lo que la asistencia de miles de profesionales de ese pais al evento es habitual.

Una sensación de pánico "desproporcionada"

Según explica el portavoz de la SEIMC, que además de portavoz es el jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Vall D'Hebrón, muchos de sus compañeros de profesión también han quedado sorprendidos por lo "drástico" de la decisión. "Quizá hay otros argumentos que nosotros desconocemos"", señala. Cree que ha pesado más "la sensación de pánico" que el riesgo real que supone para Europa el coronavirus. "Europa, y en particular España, está preparada de sobra para hacer frente a una epidemia de estas características", recalca.

Por su parte, Luis Enjuanes, jefe del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, es más precavido a la hora de analizar el riesgo que podría haber supuesto. "Toda actividad supone un pequeño riesgo, y en este caso, era muy reducido", señala. No obstante, apunta que la enorme cantidad de visitantes procedentes de China aumentaba un poco las posibilidades de contagio. "Al final son decisiones de grandes compañías por la enorme mezcla de personas de distintas procedencias", apunta.

Por el momento, de acuerdo con los últimos datos disponibles, el Covid-19 sigue teniendo una tasa de mortalidad mucho inferior a las otras dos epidemias, de coronavirus, el SARS y el MERS. En particular, la tasa que se baraja por el momento ronda el 25, mientras que la del MERS fue del 25% y la del SARS un 10%. Por comparativa, la gripe común -que afecta a muchísimas personas- cuenta con una tasa de mortalidad que ronda el 0,1%.

No obstante, según apunta Almirante, se estima que el número de contagiados sea mucho mayor, ya que por el momento sólo se están teniendo en cuenta a los hospitalizados en China, lo que bajaría la tasa de mortalidad. Cuando se conozca el número real de casos, "es más que probable que la mortalidad sea mucho inferior, similar a la gripe".