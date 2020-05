El lío de las mascarillas gratis FFP2 de Madrid: los médicos critican que no son las adecuadas para la población general

Este lunes, se ha puesto en marcha una de las iniciativas estrella de la Comunidad de Madrid, el reparto de más de siete millones de mascarillas de manera gratuita a través de la red de farmacias de la región.

Los madrileños contarán con 15 días para poder ir a recoger sus mascarillas a las boticas de la capital, por lo que las autoridades de la Comunidad de Madrid han pedido a los ciudadanos que acudan de manera escalonada a las farmacias. El propio Colegio de Farmacéuticos ha hecho un llamamiento a la tranquilidad para evitar aglomeraciones: "Las unidades no se van a agotar"

Solo hará falta presentar la tarjeta sanitaria, con la que se controlará el reparto a través de la receta electrónica. Según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado, las 600.000 personas, principalmente mutualistas, que en Madrid no disponen de esta tarjeta, podrán recibir el material presentando su DNI o NIE.

En total, la Comunidad de Madrid ha adquirido 14 millones de mascarillas KN95 por valor de 32 millones de euros para su uso por todos los madrileños en lugares públicos y cerrados de cara al proceso de desescalada planteado por el Gobierno de España. Desde el Ejecutivo regional se están planteando convertir el uso de este material sanitario en obligatorio, aunque aún no han tomado ninguna decisión.

Los médicos critican que no son las adecuadas

No obstante, el modelo escogido por las autoridades madrileñas para repartirse entre la población general, el FFP2, no ha caído bien entre los sanitarios, ya que aseguran que no es el recomendado para la mayor parte de la población y puede inducir a la confusión y a generar "una falsa sensación de seguridad". También apuntan que al contrario de lo que ocurre con las mascarillas higiénicas, para poder ponerse correctamente las mascarillas FFP2 KN95, se necesita formación.

Así se han manifestado diversos jefes de servicios de Medicina Preventiva de diversos hospitales madrileños han pedido a la Consejería de Sanidad que reconsidere el reparto de mascarillas FFP2 de forma genérica a la población al entender que "no se sustenta en la evidencia científica" y puede "confundir a la población y no ayudar al control de la transmisión".

De esta manera se lo han trasladado a la Conserjería en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press y adelantada por el diario 'El País', dirigida al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, los responsables o jefes de servicio de Medicina Preventiva de 17 hospitales madrileños, que cuestionan la medida.

Según explican, el tipo de mascarillas que debería usar la población general son las higiénicas, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades Europeo.

"La distribución de mascarillas de protección FFP2 a la población resulta una medida desproporcionada si no se asegura antes su disponibilidad en las situaciones en las que realmente están indicadas. La protección de los trabajadores sanitarios, en función de los procedimientos de riesgo, es una prioridad por su mayor riesgo de contagio", han apuntado los responsables de Medicina Preventiva de los hospitales madrileños.

"Su utilización en población general favorecerá que las personas se toquen más frecuentemente la cara y se quiten la mascarilla al no poder respirar cómodamente favoreciendo el riesgo de contagio", han concluido.

La CAM defiende que son las mejores

No obstante, desde la Comunidad de Madrid defienden la medida y sostienen que no entienden el por qué de las críticas. Esta mañana, en una entrevista con la emisora Onda Cero, la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el reparto de mascarillas y ha asegurado que estas son las mejores porque protegen "en exceso", dado que, según ha dicho, evitan no solo que se propague el virus sino también que la persona que la lleve contagie.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido también la medida para "proteger al máximo a la población de Madrid", y ha asegurado que los profesionales sanitarios tienen garantizado el suministro de este tipo de mascarillas.

"La verdad es que me ha sorprendido el revuelo que ha generado el hecho de tratar de proteger al máximo a la población de Madrid, yo hubiese esperado esa virulencia en otros momentos, cuando el Gobierno central no nos daba mascarillas o cuando las recibimos defectuosas", ha manifestado el consejero de Sanidad.