¿Por qué hay más hospitalizaciones por covid-19 en Madrid que en Cataluña si hay menos casos?

Las cifras no cuadran. Cataluña se ha convertido en el nuevo foco de la covid-19 en nuestro país, con la comarca de Segriá confinada y transmisión comunitaria no sólo en Lérida, sino también en Barcelona y sus alrededores. No obstante, al mirar el número de hospitalizaciones, la Comunidad de Madrid supera a la región cuando apenas tiene brotes notificados y su número de nuevos positivos es hasta seis veces menor. ¿Qué está ocurriendo?

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este miércoles, el número de hospitalizaciones en los últimos 7 días es de 58 personas en el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que en Cataluña es de 27 personas. En el último día, este fenómeno se ha producido también en el número de casos diagnosticados en la jornada previa a la recogida de datos, ya que la Comunidad ha notificado 70 nuevos contagios, mientras que Cataluña ha registrado 58 positivos diagnosticados en el día anterior.

Teniendo en cuenta que a día de hoy en las zonas de Lérida y Barcelona ya hay transmisión comunitaria y que la región se ha convertido en el epicentro de los brotes en todo el país, el hecho de que haya más hospitalizaciones en Madrid que en Barcelona llama especialmente la atención. Las explicaciones son varias, así que vayamos por partes.

Desfase entre los datos de Sanidad y los de las autonomías

A pesar de que los casos diarios y el número de hospitalizaciones son mayores en Madrid que en Cataluña de acuerdo con el informe de Sanidad, nos fijamos en el número de casos diagnosticados en la última semana, no obstante, la cosa cambia de manera radical: Madrid ha notificado un total de 588 nuevos casos de covid-19 frente a los 3.789 de Cataluña, hasta seis veces más contagios.

Una cifra que se ajusta mucho más a la realidad, tal y como explicó este lunes la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, en rueda de prensa. "Nos consta que en Cataluña hay más hospitalizaciones", aseguró entonces.

¿Como se explica entonces que haya más ingresos en Madrid que en Cataluña? Lo que está ocurriendo es existe un desfase entre los datos que comunican las comunidades autónomas y los que aparecen en los informes del Ministerio de Sanidad. Los datos que proporcionan las comunidades autónomas están sin 'refinar', por así decirlo. De esta manera, aunque las comunidades notifican los casos o las hospitalizaciones en cuanto tienen constancia de ellas, muchas veces tardan días en notificarlas. Por otro lado, cuando llegan al Ministerio de Sanidad, éste se encarga de verficar esa información.

Por ejemplo: de acuerdo con el último informe proporcionado por la Comunidad de Madrid, en la capital han tenido que ser ingresadas 124 personas por covid-19, de las cuales 25 han sido en planta de UCI. En cambio, en el informe de Sanidad no aparece ningún ingreso en UCI los últimos 7 días y tan sólo 58 hospitalizaciones. En este caso, los de la comunidad autónoma están más actualizados que los de Sanidad, que tiene que verificarlos.

En el caso de Cataluña, según su último informe los ingresados en hospitales catalanes son 56, aunque no se sabe con qué fecha de ingreso, un dato fundamental para Sanidad. Por otro lado, según explicó la jefa de área del CCAES, debido a los nuevos brotes, la Generalitat está registrando cierto retraso en la notificación.

“Los hospitalizados de la base de datos no se ajustan bien con los que realmente hay. Estamos pendientes de que se actualice la evolución de los casos”, explicó Sierra. Esto implica que con toda probabilidad, a medida que pasen los días el número de hospitalizaciones en Cataluña aumentará a medida de que se actualicen los datos.

Los datos de nuevos contagios tampoco cuadran

Pero no siempre se debe al ajuste que tiene que hacer Sanidad. En muchas ocasiones, el retraso es de las propias comunidades autónomas, que ofrece los datos de casos y hospitalizaciones sin fecha, una información que el Ministerio sí necesita para poder situar estos nuevos positivos en su informe.

De hecho, esto es lo que ocurre con los datos de nuevos casos en Cataluña, tal y como explicamos anteriormente en este diario. Este miércoles, la Generalitat ha informado de 721 nuevos casos, mientras que en el informe de Sanidad sólo han aparecido 58 como "casos diagnosticados en el día anterior".

Este punto se debe a que en Cataluña ofrecen los datos de nuevos positivos de golpe, sin especificar su fecha, según les van llegando a la Conselleria de Salut. En Sanidad, desde que cambiaron el sistema, insisten en saber la fecha para poder determinar con más exactitud cómo está evolucionando la pandemia, por lo que diferencian entre los casos diagnosticados 24 horas antes y los de los días anteriores, que colocan en la columna de "casos diagnosticados en los últimos 7 días".

Madrid puede tener brotes sin detectar

No obstante, este desfase en los datos no es la única explicación posible. Cada vez son más los expertos que están alertando de que es muy probable que en Madrid se estén produciendo brotes que están pasando desapercibidos por las autoridades sanitarias. Una preocupación que expresó en una entrevista con Vozpópuli Joan Caylà, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEIS).

A su modo de ver, preocupa notablemente que en ciertas regiones especialmente pobladas, como es el caso de Madrid, apenas se estén registrando brotes -la Comunidad ha notificado un total de siete brotes en comparación con los 23 contabilizados en Castilla-La Mancha, por ejemplo- ya que le hace temer que se estén produciendo pero estén pasando inadvertidos. "Luego puede ser demasiado tarde", aseveró.

Para que un grupo de positivos de covid-19 se considere brote tienen que haberse contagiado en el mismo lugar al mismo tiempo y ser al menos tres personas. Para determinar que existe ese nexo común es fundamental la labor de los rastreadores, ya que los encargados de tracear los contactos de cada nuevo positivo.

En Cataluña, que contaba antes de este nuevo foco con en torno 120 para toda la comunidad, ha sido precisamente la falta de estos profesionales lo que ha descontrolado el brote, ya que las autoridades no han sido capaces de rastrear y aislar a los contactos los suficientemente rápido. El hecho de que en torno al 70% de los nuevos casos sean asintomáticos tampoco ayuda. Hasta el propio president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido públicamente que no habían contratado a suficientes rastreadores para hacer frente a una situación así.

En Madrid, la situación en lo que respecta a este punto es bastante similar, según llevan denunciando los sindicatos médicos desde hace meses. La capital debería contar con al menos un millar de estos profesionales para poder detectar sin problemas a todos los nuevos casos, pero a día de hoy tan sólo se han contratado en torno a 126 de los 400 rastreadores que prometió la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, lo que hace sospechar a muchos especialistas en salud pública que no se están detectando todos los casos que se debería.

En ese sentido, Ayuso ha rechazado públicamente las sospechas, criticando que justo "cuando las cosas están yendo bien" son la "sospecha" y se cuestiona si su Gobierno está ocultando cifras. "Simplemente es porque en el momento los madrileños están dando un ejemplo de civismo. Hemos sido una Comunidad tan golpeada que hay una conciencia superior a la hora de utilizar las mascarillas", ha alegado.