La presión es "máxima" en Andalucía: casi 3.000 pacientes hospitalizados con 400 en las UCI

Andalucía tiene ya más pacientes ingresados por coronavirus en sus hospitales que en la primera oleada del pasado mes de marzo: 2.936, de los que 400 se encuentran en la UCI. Sevilla y Granada son las provincias que se llevan la peor parte. Desde esta última ciudad, el presidente del Sindicato Médico, Paco Cantalejo alerta que, además, se están dando importantes focos de contagios entre los facultativos. En Sevilla, los médicos se quejan, precisamente, de no contar con esos datos y advierten: la situación "puede ser dramática" en días porque los hospitales ya no tienen mucho margen de maniobra.

En las últimas horas, según datos oficiales de la Junta de Andalucía de este martes, la comunidad ha sumado 3.937 contagios y 34 fallecidos por covid. Hay 113 nuevos ingresos hospitalarios (6 en la UCI); y 1.123 personas recuperadas. En cuanto a la incidencia acumulada es de 545,33 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la región en el número 11 del total de las autonomías.

Por provincias, Granada es la que suma más fallecidos en las últimas veinticuatro horas (16). Le siguen Jaén (8); Córdoba (6); de Cádiz (3); Sevilla, Málaga y Almería, con uno, y Huelva, donde no se ha registrado ninguna muerte por covid en ese periodo. En hospitalizaciones Granada también aparece como la provincia donde más han subido en un día con 36; Sevilla, con 20; Córdoba, 18; Málaga, 13; Jaén y Cádiz, 8; Huelva, 6, y Almería, con 4.

Casi 3.000 pacientes ingresados

La Consejería de Salud y Familias informaba este martes de los datos de hospitalizaciones. Así, por provincias, quedan desglosados de la siguiente manera: en Almería (106 hospitalizaciones, de los que 22 en UCI); Cádiz (274 hospitalizaciones, de los que 42 en UCI); Córdoba (300 hospitalizaciones, de los que 37 en UCI); Granada (743 hospitalizaciones, de los que 100 en UCI), Huelva (123 hospitalizaciones, de los que 13 en UCI); Jaén (315 hospitalizaciones, de los que 43 en UCI); Málaga (261 hospitalizaciones, de los que 40 en UCI) y Sevilla (814 hospitalizaciones, de los que 103 en UCI).

En total, casi 3.000 pacientes ingresados, de los que 400 están en la UCI. Se traduce en que, en esta segunda ola, la comunidad tiene más enfermos con covid en sus hospitales que en marzo o abril. Las cifras superan el pico registrado el 30 de marzo de 2.708 pacientes ingresados, de los que 438 se encontraban entonces en una unidad de críticos.

La presión es "máxima" en Granada

"Ahora mismo, en Granada, estamos viviendo el día a día. La presión es máxima, las urgencias están prácticamente colapsadas en algunos centros con hasta 20 pacientes esperando para ingresar, incluso habiendo habilitado otros espacios para pacientes covid", resume a Vozpópuli desde esta provincia Paco Cantalejo, presidente del Sindicato Médico.

Cantalejo dice que hay que preguntarse "qué se ha hecho mal para llegar a esta situación". En su opinión, además de los confinamientos o cierres perimetrales en la comunidad, ha faltado previsión a la hora de organizarse. "Teníamos que haber aprovechado las mejores cifras del verano para prepararnos para esta segunda ola. Pero el mensaje festivo que se lanzó a nivel nacional, relajó mucho la situación. Se relajaron las medidas y ha contribuido a lo que después vimos, a principios de septiembre, con una demanda muy alta en Atención Primaria que, tarde o temprano iba a llegar a los hospitales". La presión, señala, es muy alta en hospitales como el Virgen de las Nieves o el Clínico San Cecilio.

Desde Granada, el Sindicato Médico indica que "los pacientes que están viendo son más jóvenes y con cuadros más graves"

En su opinión, la situación que atraviesa la provincia es peor que en marzo o abril, el punto álgido de la pandemia, por varias circunstancias. Apunta a que los pacientes que están viendo son más jóvenes y con cuadros más graves, una percepción que, dice, todavía necesita tiempo para consolidarse.

Además, asegura que los profesionales "están muy cansados, agotados. Eso es una carrera de fondo donde el día a día se vive de forma dramática. Estamos prácticamente colapsados, el día a día se vive con la improvisación, cambios de turno, solidaridad por falta de directrices clara y cuando se empieza a tirar de ese tipo de cosas, algo ha fallado. Y ese algo no depende de los profesionales", continúa.

Pero Cantalejo llama, además, la atención sobre un dato que le preocupa especialmente. Y es el alto número de contagios por covid entre los facultativos, superior, asegura, incluso al de la primera ola. "En el Parque Tecnológico de la Salud estamos hablando de 61 positivos y 85 en aislamiento. Además, nos consta que los compañeros están muy preocupados porque ponen en tela de juicio si los equipos de protección individual (EPIs) son los adecuados o si se están tomando las medidas de seguridad adecuadas. Además, que ya no pueden contar con personal que les ayude a ponerse los trajes".

Una situación "muy mala" en Sevilla

"La situación es muy mala", esquematiza desde Sevilla su compañero Rafael Ojeda, también presidente del Sindicato Médico. Dos datos, señala, sirven de referencia para conocer la presión hospitalaria que soporta la provincia. Hospitales como el Virgen del Rocío ya tienen una ocupación en UCI con enfermos covid de más del 50% (70 camas y 37 enfermos positivos) y no dejan de habilitarse nuevas camas de críticos en otras unidades, como las Unidades de Recuperación Postanestésica (URPAs). "Los servicios de medicina intensiva están sobrepasados", asegura el médico a Vozpópuli.

Otro dato que habla de la tensión de los hospitales hispalenses es que desde el Hospital La Merced de Osuna - que recientemente concluyó la reforma y ampliación de su área de Urgencias para hacer frente al aumento de contagios en el distrito este de la provincia- ya han comenzado a derivar pacientes, no covid, al de Écija.

"Ningún hospital tiene capacidad para acoger pacientes de forma ilimitada. Hay mucha angustia", señala el presidente del Sindicato Médico de Sevilla

"Una cosa que nos preocupa mucho es que el número de ingresos no para de aumentar. Ningún hospital tiene capacidad para acoger pacientes de forma ilimitada. Hay mucha angustia", señala Ojeda a este digital. En su opinión, el cambio de tendencia en el número de contagios de la comunidad en esta segunda oleada tiene que ver con que, en la primera, se tomaron "medidas drásticas" muy pronto pese a que Andalucía vivía una situación epidemiológica mucho mejor que otras comunidades salvo en provincias como Málaga o Granada, con peores datos.

"Se confinó muy pronto y donde la situación era buena, como en Sevilla, la evolución fue muy buena. Ahora, como la libertad de movimientos ha sido muy grande durante mucho tiempo, la enfermedad se ha distribuido de forma homogénea por toda la comunidad", continúa el representante sindical de los médicos sevillanos.

Rafael Ojeda asegura que la clave, en este momento, está en ver si las últimas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía tienen efecto y se consigue doblegar la curva de contagios. De no ser así y si se adoptan medidas más duras, habrá que esperan nuevamente a ver si dan resultado y "el sistema puede que ya no tenga más capacidad. El sentir de la mayoría de los médicos es que no tenemos mucho margen de maniobra para más ingresos y que es un riesgo. Podemos vernos en una situación dramática".

La comunidad activará el Plan 4.500

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, anunciaba el pasado sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado instrucciones esta semana al consejero de Salud, Jesús Aguirre para poner en marcha el 'Plan 4.500' para poder albergar en los centros sanitarios esa cifra de hospitalizados.

Ante la preocupación de los datos en Granada, Sevilla y, también Jaén, el consejero señalaba que se han adoptado diferentes medidas. En Granada ya está activo el antiguo Hospital San Cecilio, en Jaén se activará de forma inmediata la residencia Puerta de Andalucía y en Sevilla se está sanitarizando dos hoteles.

Desde la Consejería de Salud y Familias informan a Vozpópuli que todavía no se ha activado el mencionado Plan 4.500 pero es previsible que vaya al Consejo de Gobierno que tendrá lugar este miércoles. Desde ese momento, añaden, el consejero Jesús Aguirre contará las novedades de ese plan y cuándo entrará en vigor. Según los datos de la Consejería en Andalucía ya están activas 10.000 camas en centros públicos y 2.000 en privados.